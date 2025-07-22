В этом году в Костанайской области капитально отремонтируют 10 объектов образования. Среди них восемь школ и два детских садика. На эти цели из бюджета региона выделили почти 4 млрд тенге. Однако, до двух старейших школ города, которые настолько нуждаются в ремонте, что у них нет даже пластиковых окон, дело не дошло. Хотя проектно-сметные документации на оба объекта лежат уже три года. В другой школе в новом микрорайоне города никак не могут завершить ремонт, потому что выявили хищения на 1,2 млрд тенге. Неизвестно и когда откроют двери еще две скандально известные школы региона, во время ремонта которых обрушились крыша и стена. Почему ремонт образовательных учреждений не в приоритете у властей Костанайской области, читайте в материале корреспондента BAQ.KZ.

Срок ПСД - истек

Две костанайские школы - №23 и №25 были открыты еще в 90-х годах. С тех пор, в них не разу не производился капитальный ремонт. Сейчас здания выглядят ужасающе. Стены обветшали, на фасаде обваливается плитка, во многих местах нет штукатурки, деревянные окна давно стоят без краски.

Школа №23 - одна из двух школ города, в которой был хороший бассейн. Его закрыли еще в пандемию, и с тех пор так и не открыли, так как он пришел в аварийное состояние. О том, что ситуация внутри школ - с коммуникациями тепло и водоснабжения, электросетями еще хуже, чем снаружи, говорится в специальных технических заключениях по обследованию учреждений образования. Они были прикреплены к технической документации обеих школ еще в 2020 году, когда на сайте госзакупок объявили конкурс на разработку проектно-сметных документаций по капитальному ремонту школ.

Согласно заключению, проведенному в школе №23 имени Козыбаева, расположенной по ул. Маяковского, 131, в учреждении образования полной замены требуют системы отопления, электроснабжения, а также канализация и водоснабжения. Обследование бассейна показало, что у него серьезные дефекты в виде вздувшейся керамической плитки. Более того, в укреплении нуждаются оконные проемы, дверные проемы и наружные стены. Предлагалось даже выполнить кирпичную кладку вдоль некоторых стен, чтобы придать зданию школы дополнительную прочность. Необходимо устройство для отведения атмосферных осадков, так как дождь и снег сильно разрушают стены здания и крышу.

Школа №25, расположенная в другом районе города под названием Узкая колея не только ровесница школы №23, но и "подруга" по несчастью. Ее также открыли в 1989 году и капитально не ремонтировали 36 лет. Согласно заключению обследования здания, износ электрических сетей составляет 80%, износ канализационных коммуникаций 50%. Все инженерные сети требуют полной замены.

Напомним, что техническое обследование обеих школ проводили 5 лет назад. Сейчас здания изношены еще больше, ведь до выделения средств на капитальный ремонт школ у местных властей руки так и не дошли.

Проектно-сметная документацию на школу №23 была разработана в 2021 году, ее срок истек в прошлом году. ПСД на школу №25 разработали чуть позже, но до истечения ее срока давности остается всего ничего - до конца декабря этого года. Почему же с учетом такого плачевного состояния школ и готовых еще несколько лет назад ПСД, которые обошлись бюджету региона почти в 30 млн тенге, к ремонту зданий не приступили?

"Действительно, у школы №23 срок ПСД истек, теперь нужно либо производить корректировку, либо готовить новую ПСД. Да, это требует дополнительных бюджетных средств. По школе №25 время еще есть до конца года. Мы надеемся, что успеем выделить деньги на начало капитального ремонта до истечения срока второй ПСД, чтобы сэкономить деньги", - сообщила заместитель руководителя управления образования акимата Костанайской области Аида Хусаинова.

Она пояснила, что не знает, почему не успели выделить средства на ремонт школ, пока действовала ПСД. Но уточнила, с 2025 по 2027 годы в регионе под ремонт попадают 30 школ. Из них 8 планируют капитально отремонтировать в этом году и по 11 в 2026 и 2027 годах.

Только текущие ремонты

Успеют ли власти начать ремонт школы №25 и что делать с просроченной ПСД школы №23? С этим вопросом нас попросили обратиться в отдел жизнеобеспечения управления образования области.

"На данный момент принято решение сделать новую проектно-сметную документацию на школу №23, так как у прошлой истек срок давности. По прошлому проекту сумма капитального ремонта этой школы доходила до 1,5 млрд тенге, потому треть из этих средств требовалась на обновление бассейна. С тех пор прошло больше трех лет, все стройматериалы и услуги сильно подорожали. По новой ПСД капитальный ремонт обойдется в 2-2,5 млрд тенге, бюджет снова не потянет. В связи с чем мы решили сделать новую ПСД, но не на всю школу, а только на бассейн, капитальный ремонт которого обойдется около 500 млн тенге", - пояснила руководитель этого отдела Айнур Оспанова.

Что же делать со зданием школы, которое судя по состоянию, скоро начнет рушиться? Айнура Оспанова ответила, что в учебном учреждении будут ежегодно проводить текущие ремонты. Это позволит сначала поменять кровлю, потом окна, потом входную группу и так далее, пока школу не приведут в полный порядок.

Интересное решение. Но с учетом ежегодного удорожания стройматериалов, о котором говорят сами чиновники, и плачевного состояния здания школы, не приведет ли такой подход к обратному эффекту? То есть, каждый год какие-то отдельные позиции школы (окна, кровля, коммуникации) будут ветшать все больше, пока дождутся обновления. Между тем, из-за регулярного повышения цен на материалы растянувшийся лет на 5-7 текущий ремонт в итоге может вылиться еще в более весомую сумму, чем капитальный. Но, похоже, об эффективном использовании бюджетных средств власти региона не думают. Если учесть, что за три года не смогли дать ход капитальному ремонту и потеряли на ровном месте около 15 млн тенге, потраченные на, как оказалось, бесполезную ПСД.

Что касается школы №25, которую еще можно отремонтировать по старой ПСД, в управлении образования все еще планируют "запрыгнуть" в последний вагон.

"Надеемся, что деньги нам дадут и мы хотя бы начнем капитальный ремонт этой школы в этом году, чтобы не просрочить ПСД. Что касается учебного процесса, который совпадет с началом ремонтных работ, то детей в школе №25 - немного. Около 200 человек, планируем их перевести в соседнюю школу поселка Киевский,"- уточнила руководитель отдела жизнеобеспечения управления образования области.

Она добавила, что на капитальной ремонт этой школы требуется чуть больше 400 млн тенге, так как она основная и детей в ней учится мало. Если в случае со школой №23 чиновники объясняли трехлетнюю просрочку с выделением средств на капитальный ремонт огромной суммой, то в данном случае что мешало выделить деньги? Сумма по меркам областного бюджета не очень большая. В управлении образования пояснили: ежегодно подавали бюджетную заявку на ремонт этой школы, но бюджетная комиссия отказывала, отдавая предпочтения другим проектам.

Смущает и еще один момент. Из-за несвоевременно начатой переделки школы, не только могут пропасть еще около 15 млн тенге, потраченные на ПСД для школы №25. Ученики вынуждены будут испытывать неудобства из-за того, что им придется на время менять учебное заведение, расположенное не в том районе, к которому они привыкли. Странный подход.

Похищенные миллиарды, рухнувшие стены

В центре скандала, на этот раз уже не ремонтного, а коррупционного оказалась еще одна школа Костаная, расположенная в новом микрорайоне Береке. Ее не могут достроить уже третий год. В связи с чем ученики этого района в этом году вновь не сядут за парты в родной школе.

"Ремонт этой школы планируем закончить только к концу этого года, поэтому дети пойдут в новую школу в лучшем случаем с нового года. А до нового года будут распределены по другим школам", - пояснила Айнур Оспанова.

Напомним, весной этого года правозащитная организация Костаная заявила, что при строительстве новой школы в микрорайоне Береке похищена крупная сумма средства - 1,2 млрд тенге. В связи с чем правозащитники сделали заявление: в коррупции подозреваются должностные лица управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области. Это ведомство было администратором строительства школы. В антикоррупционной службе подтвердили: уголовное дело уже возбуждено по статье 189 ч.4 УК РК. - Хищение вверенного имущества в особо крупном размере.

По информации правозащитного центра Костанайской области, заказчиком и подрядчик заключили договор на строительство школы на 980 мест в микрорайоне Береке за 1,88 млрд тенге. Потом сумму увеличили до 2,99 млрд тенге. В итоге объем работ выполнили лишь на 649 млн тенге, однако управление строительства заплатило подрядчику свыше 1,88 млрд тенге. Аудит, выявил превышение на сумму более 1,23 млрд тенге. Акты приёмки выполненных работ отсутствуют. Сейчас идет следствие, другая информация не разглашается.

"Сдать школу в Береке должны были в конце 2023 года, но из-за коррупционного скандала строительство продолжается до сих пор. У школы сменился подрядчик - с карагандинского "Лидера" на алматинского "СМТ и Компания". Сейчас идут внутренние отделочные работы, срок сдачи - октябрь этого года", - сообщи специалист отдела технадзора управления строительства Азамат Абилов.

Не могут закончить ремонт и школы, расположенной в новом микрорайоне Кунай. Ее начали возводить в 2021 году за 2,2 млрд тенге. Строительство спортзала закончили в 2022 году, а в начале 2024 года, пока продолжалась стройка другой части школы и объект не отапливался, у спортзала обвалилась часть стены и крыши. Отопления не было из-за того, что в новом микрорайоне еще не успели протянуть теплотрассу, но уже начали строить школу. Подрядное ТОО "ПКФ Гренада" уверяло, что обрушение произошло не из-за их действий.

"ПКФ Гренада" выиграла суд и доказала, что причиной обрушения стал неверный авторский проект, по которому они работали. Сейчас на объекте другой подрядчик. Обещает сдать школы к концу года, на время учебы детей будут возить в другие школы", - прокомментировала ситуацию Айнур Оспанова.

Она рассказала и чем закончился скандал с Новонеженской общеобразовательной школой, расположенной в Аулиекольском районе. В начале сентября прошло года уже после завершения капитального ремонта на третьем этаже здания рухнула часть стены. К счастью, в школе не было ни учеников, ни учителей, никто не пострадал. Примечательно, что возводило районный объект образования то же ТОО "ПКФ Гренада", которое вновь заявило, что не виновато в строительных дефектах.

"У Новонеженской школы также сменился подрядчик. Он обещает сдать ее к концу лета, так что надеемся, что уже в сентябре дети сядут за парты", - отметила Анур Оспанова.

Приоритеты не в пользу образования?

И все-таки вопросы к руководству Костанайской области по поводу приоритетов при распределении бюджетных средств остались. Почему на школы, ПСД которых вот-вот истекут, бюджет так и не смог предусмотреть средства? Особенно для школы №25, сумма капремонта которой не превышала полумиллиарда тенге? Для сравнения: в этом году акимат Костаная выделил средства на двухгодичную замену брусчатки на тротуарах и установку гранитных бордюров. Решение городских властей уже сильно критикуют местные жители, потому что считают, что в городе снимают хорошую брусчатку, которая прослужила бы еще несколько лет, а гранитные бордюры и вовсе бесполезная трата средств налогоплательщиков. Однако брусчатно-гранитное благоустройство продолжается, несмотря на возмущения жителей, которым оно обошлось более 500 млн тенге из бюджета. Не лучше ли было бы перенаправить эти средства на ремонт школы №25? Или добавить их, чтобы ускорить ремонты в школах с рухнувшими стенами и кровлей, чтобы дети вовремя сели за парты?

С этими вопросами мы обратились в управлении экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.

"Наше управление собирает бюджетные заявки и проверяет их на соответствие закону. Далее все заявки озвучиваются на бюджетной комиссии, потом депутаты голосуют, каким проектам отдать предпочтение. Не знаю, почему за три года коллегиально так и не приняли решение по ремонту двух школ с готовыми ПСД", - ответила заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования региона Жанна Шаймарданова.

Она добавила, что с 2022 года все образовательные объекты перевели в подведомство управлению образования, до этого за них отвечали городские и районные акиматы. Об этом нам сообщили и в самом управлении образования, заметив, что школы передали им в таком состоянии, будто районные и городские акиматы ни разу не выделяли средства на ремонт. За три года очень сложно восстановить огромное количество ветхих зданий. То есть, до 2021 года конкретно школы №23 и №25 находились в подведомстве акимата Костаная, который вполне мог выделить средства на их капитальные ремонты.

Напомним, что обследования обеих школ прошли еще в 2020 году и тогда стало ясно: они требуют незамедлительной замены инженерных сетей, фасада и кровли. Или в 2021 году можно было добавить средства на ускоренное проведение теплотрассы, чтобы строящуюся в Кунае школу подключили к теплу и можно было избежать обрушений. Но у городских властей были другие приоритеты, а теперь неремонтируемые десятилетиями школы "свалились" на управление образования, которое не знает за что хвататься. В любом случае управление подведомственно акимату области. Значит, власти региона могут влиять на приоритеты в распределении средств. Но, видимо, в регионе они сложились не в пользу образования.

Фото: Аскар Кенжетаев.