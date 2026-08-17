Просрочка по микрокредитам в Казахстане выросла до 368 млрд тенге
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Объем микрокредитов с просроченной задолженностью в Казахстане продолжает расти. На 1 июля 2026 года он достиг 368 млрд тенге, увеличившись за месяц примерно на 8,1 млрд тенге. Основная часть проблемной задолженности приходится на займы физических лиц, следует из отчетности микрофинансовых организаций.
Общий портфель МФО превысил 1,57 трлн тенге
По данным отчета, совокупный кредитный портфель микрофинансовых организаций на начало июля составил 1,577 трлн тенге. Месяцем ранее он находился на уровне 1,576 трлн тенге.
При этом объем микрокредитов с просрочкой вырос с 359,9 млрд до 368 млрд тенге. Таким образом, проблемная задолженность составляет около 23% всего кредитного портфеля МФО.
Наиболее заметно за месяц увеличилась свежая просрочка – от одного до 30 дней. Ее объем вырос с 118,7 млрд до 145,7 млрд тенге, то есть почти на 27 млрд тенге.
В то же время задолженность с просрочкой свыше 90 дней снизилась с 87,9 млрд до 81,9 млрд тенге.
На физлиц приходится более 323 млрд тенге просрочки
Основная часть просроченных микрокредитов приходится на физических лиц, без учета индивидуальных предпринимателей. На 1 июля их задолженность с просрочкой достигла 323,5 млрд тенге против 317,4 млрд тенге месяцем ранее.
При этом общий объем микрокредитов, выданных физлицам, составляет около 1,33 трлн тенге.
Просроченная задолженность индивидуальных предпринимателей достигла 36,7 млрд тенге, а юридических лиц – 7,8 млрд тенге.
Данные подготовлены на основании отчетности, представленной микрофинансовыми организациями.
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