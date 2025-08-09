До конца этого года в Костанае планируют раздать почти 1800 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Все они находятся в новом микрорайоне Кунай, расположенном на окраине областного центра недалеко от дачных садовых обществ и вдоль трассы на Рудный. Район еще не обжит, в нем, несмотря на отдаленность от города, пока нет школы, очень мало магазинов. Однако власти Костаная приняли решение бесплатно раздать земельные участки именно в этой части города. Причина - огромное количество коммуникаций, на которые потратили миллиарды бюджетных тенге, но пользоваться ими оказалось некому. Жители такую заботу расценивают, как попытку городских властей выйти из сложного положения за их счет и навязать жилые дома и участки в не самом перспективном районе. Подробности в материале корреспондента BAQ.kz.

Программа закрылась, участки остались

О том, что жители Костаная смогут бесплатно получить земельные участки под ИЖС, впервые стало известно в июне этого года. На одном из совещаний аким Костаная Марат Жундубаев заявил, что в жилом массиве Кунай простаивает 1 792 земельных участка. На них было предусмотрено строительство жилых домов за счет средств республиканского бюджета по специальной программе. Однако программа закрылась, а участки осталось. Успели построить всего 124 дома. При этом все коммуникации - газ, тепло, водопровод, канализационные сети, электросети есть.

По словам акима, когда программа работала, строительство одного дома обходилось примерно в 30 млн тенге. Но чтобы застроить все участки потребуется около 50 млрд тенге, что слишком накладно для города. Поэтому решили раздать участки тем, кто давно стоит в очереди на землю под ИЖС.

"Таких очередников у нас более 40 000. Последний раз участки под ИЖС выдавались почти 20 лет назад, в 2006 году. С тех пор свободных земель не было, поэтому и скопилось столько очередников. Участки с готовым жильем (124 дома) мы решили продавать по 29-32 млн тенге. Оставшиеся 1668 участка без домов предлагаем жителям, согласно очереди на безвозмездной основе", - сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев.

Инвентаризация и типовые проекты

Прежде, чем предложить участки с домами и ли без, жителям, стоящим в очереди, акимат Костаная проведет инвентаризацию. Ведь очередь не двигалась больше 10 лет и сначала нужно выяснить, сколько желающих в принципе в ней осталось. Инвентаризацию планируют закончить к концу августа, а уже до середины сентября раздать участки в микрорайоне Кунай первым 2 000 человек.

"Мы предполагаем, что часть очередников ее не пройдет, так как всех будут тщательно проверять. На предмет утраты гражданства Казахстана, или выезда на ПМЖ в другую страну, или уже полученного ранее участка под ИЖС. Таким очередникам участок в Кунае не полагается, поэтому они будут выбывать из очереди", - сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев.

По его данным, сейчас точной информации о том, сколько человек из очереди уже отсеялось, пока нет. Она в обработке. Но самые частые причины выбывания из списка - в связи со смертью или выездом на ПМЖ в другие страны.

Как отметили в отделе жилищных отношений города, те, у кого есть деньги, смогут купить готовые дома, те, у кого нет - получить участок земли площадью 8 соток со всеми коммуникациями. Согласно договору временной аренды с акиматом, получивший земельный участок костанаец обязан в течение трех лет построить на нем жилье. Ни гараж, ни дачу, ни сарай, а именно жилой дом. Только после ввода жилья в эксплуатацию, земельный участок передается владельцу в собственность. Если за три года очередник не построит дом, то договор аренды с ним расторгнут, и землю передадут следующему по очереди.

Причем, за три года нужно не просто построить дом, а по типовому проекту. Два из них - одноэтажные и двухэтажные дома, которые успели возвести на 124 участках земли, уже есть. И от архитектурного стиля этих малоэтажек новые владельцы отходить не должны. Правда аким Костаная пообещал разработать еще несколько типов проектов, чтобы у жильцов был выбор. Но как скоро появятся новые проекта никто не уточнил.

"Сохранение единого внешнего облика жилых домов в Кунае - обязательное условие. Это означает, что дома должны быть в определенной цветовой гамме, определенной этажностью, тип кровли и тип ограждения тоже будут строго определены. Внешне все дома в Кунае должны быть типовыми, внутренняя отделка - личное дело владельцев", -пояснили в отделе архитектуры и градостроительства Костаная.

Хотя в отделе строительства отмечают: пока это не удалось даже профессиональному подрядчику. Фирма, начавшая строить 60 одноэтажных домов в районе Куная, не смогла сдать их в срок - к 2023 году. И сейчас новый подрядчик их достраивает, пытаясь соответствовать заданному архитектурному стилю. Но, видимо, власти Костаная считают, что индивидуальным жильцам это удастся лучше.

"Не хочу жить напротив кладбища!"

Не светит бесплатный участок земли или дом за небольшие деньги в жилом массиве Кунай и еще одной категории очередников - тем, кто не хочет строить жилье в отдаленном и неблагоустроенном районе областного центра. Их просто вычеркнут из первых рядов и поставят в конец 40-тысячной очереди. И таких немало.

"Я не для того стояла в очереди почти 20 лет, чтобы мне практически навязали участок земли в районе, где нет даже школы и нормальных дорог. Автобус ходит с огромными интервалами несколько раз в день, магазинов нет. Я рассчитывала получить участок ближе к центру города", - возмущается очередница Алина Кравчук. "У нас маленькие дети, школу в Кунае неизвестно, когда достроят. Сейчас детей возят куда угодно, кого в Костанай, кого в Рудный. Сам район расположен напротив кладбища, рядом оживленная трассы с машинами. Зачем мне такой район?" - говорит другой очередник Булат Оразбай.

Правда в словах жителях есть. В жилом массиве Кунай, действительно, по сей день нет даже школы, которую обещали сдать еще в декабре 2023 года. Ее начали возводить в 2021 году за 2,2 млрд тенге. В январе прошлого года в готовом спортивном зале у школы обвалился кусок крыши. С тех пор длятся судебно-строительная экспертизы и тяжбы подрядчика с заказчиком. В феврале этого года во время заседания на коллегии управления строительства акимата Костанайской области и. о. руководителя этого ведомства Лидия Беленко сообщала, что у школы нужно усилить конструкцию. И обещала, что новая школа в жилом массиве Кунай распахнет свои двери во втором квартале этого года. Этого так и не произошло.

"Сейчас на школьном объекте другой подрядчик. Планируем, что школу построят к концу этого года. На время учебы детей будет возить в школы в другие районы", - сообщила руководитель отдела жизнеобеспечения управления образования акимата Костанайской области Айнур Оспанова.

Костанайские власти официально заявляют, что к началу учебного года школа в Кунае не появится, а земельный участки с домами и без начнут предлагать уже с середины сентября. Получается, что первым стоящим в очереди и не желающим селиться в районе, где нет даже образовательного учреждения, придется автоматически из нее выйти.

Без школы, садиков и аптек

Отсутствие школы, не единственная проблема благоустройства жилого массива Кунай. В новом районе отсутствуют рынок, кафе, столовые и даже аптеки. В связи с чем в акимате Костаная уже сообщили, что шесть земельных участков специально оставили в новом микрорайоне под коммерческую застройку. В частности, крытого рынка, универсального магазина, магазина продовольственных товаров, предприятий общественного питания, гостиницы на 50 мест и сети аптек. Все эти участки будут реализовывать через аукцион, но их целевое назначение строго определенно - их продадут под все вышеперечисленные объекты.

Только вот как скоро состоится аукцион и как быстро купят земельные наделы в неблагоустроенном районе пока тоже не уточняется.

Еще один смущающий очередников момент - расположенное напротив нового района православное кладбище. На данный момент оно действующее и находится через четырехполосную трассу, ведущую на Рудный. Летом из-за деревьев его особо не видно с противоположной стороны из окон малоэтажной застройки. Но из высотных многоэтажных домов, которых тоже в Кунае немало, вполне можно увидеть. В связи с этим люди и отказываются брать землю под индивидуальное жилищное строительство в этом районе. Но, как выяснилось, альтернативы у них нет, очередников просто поставили перед фактом.

"Дело не в кладбище, а в не обустроенности самого жилого массива Кунай. Действительно, в нем нет пока ни школы, ни детского садика, ни аптеки, ни кафе. Один-единственный супермаркет на весь район. Это людям не нравится", - признает заместитель руководителя отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияр Жумабеков.

Но добавляет, что другого выбора у людей нет. Если они откажутся от участка в этом районе, то в ближайшее время не получат вообще никакого.

"Многие этого не знают, поэтому мы всем поясняем этот момент. Недавно в Правила предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство" внесли изменения. Если раньше очередник мог отказаться от куска земли, который его не устраивает и остаться в очереди под тем же номером, то сейчас такой возможности нет. Если очередника не устроил участок, его просто удаляют из списка", - отмечает Жумабеков.

По его словам, когда костанайцам начали это разъяснять, возмущений меньше не стало, но люди теперь хотя бы задумываются, что лучше взять тот участок, который дают, чем остаться ни с чем. Но, конечно, расценивают это желание городских властей решить проблемы простаивающих коммуникаций за их счет. И хотя аким Костаная заверяет, что идея раздать участки земли будет во благо, прежде всего, тем, кто стоит в сорокатысячной очереди, жители, похоже не очень в это верят. И для этого у них есть все основания. Ведь в отделе земельных отношений четко заявляют: если очередник откажется от участка земли или не построит дом за три года, то его вычеркнут из списка. И он в лучшем случае снова окажется в конце.

Получается, что отдельные наделы земли могут годами стоять неосвоенными, а коммуникация за миллиарды тенге, ради которых вся эта кампания затевалась, снова будут работать не в полную нагрузку. В то время, как акимат Костаная мог бы, пусть за 10 лет, но гарантированно построить на них малоэтажные дома, а потом продать и вернуть деньги в бюджет. Ведь, продавать готовые дома гораздо проще, да и коммуникации в любом случае будут задействованы, т.к жилье нужно будет, как минимум, отапливать. Но, похоже, что в акимате Костаная решили переложить проблему пустующей земли в отдаленном жилищном массив на плечи жителей. Не станет ли такое решение поводом для еще больших проблем, когда часть участков будет пустовать, на другой части не смогут построить жилье в едином стиле, а часть бесконечно будут передавать из рук в руки? Вопрос пока открыт.

Кстати, в отделе земельных отношений отмечают, что даже с учетом того, что все почти 1 800 земельных участков разойдутся, как горячие пирожки, и на них через три года появятся новенькие дома в едином архитектурном стиле, проблему с очередниками это не улучшит. Ведь в очереди по-прежнему останутся, как минимум, около 35 000 человек. Где для них будут брать землю - ответить не может никто. Свободных участков в Костанае больше нет и нет даже детальной планировки того, в каких местах их можно найти. Ведь, согласно генплану города, тенденция последних лет - это снос ветхого жилья и строительство многоэтажек. Над тем, где искать новую землю под застройку индивидуального жилищного строительства, никто пока даже не думал.

Фото: Аскар Кенжетаев.