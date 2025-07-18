В столице вынесен приговор 28-летней жительнице, которая занималась рекламой наркотических средств и психотропных веществ, передает BAQ.KZ. Женщина распространяла стикеры с QR-кодами, ведущими на онлайн-платформу с незаконной продукцией. Эти стикеры она размещала в самых заметных местах - на столбах, дорожных знаках, подъездах, шлагбаумах и даже на наружных кондиционерах.

Перед этим она заранее подготовила партию — 116 стикеров, каждый из которых содержал по четыре QR-кода. Печать была организована в одном из фотосалонов города. Расчёт был прост — чем больше "рекламных точек", тем шире охват. Однако реализация криминальной схемы была недолгой.

Незаконную деятельность удалось пресечь благодаря уличным камерам видеонаблюдения. Полицейские отследили действия девушки и установили все факты распространения запрещённой информации. В суде государственный обвинитель представил достаточные доказательства её вины, и по приговору суда она была осуждена к трём годам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу. Прокуратура города напоминает: за пропаганду или рекламу наркотиков, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров предусмотрена уголовная ответственность — до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.