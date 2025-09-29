В Астане разъяснили, что с 16 сентября вступили в силу новые положения уголовного законодательства: теперь за дропперство и передачу банковской карты посторонним грозит штраф, арест до 50 суток или лишение свободы сроком до 7 лет. Об этом стало известно на пресс-конференции РСК Астаны, передаёт BAQ.KZ.

По словам представителей прокуратуры, теперь даже простая передача своей банковской карты может обернуться для человека серьезными последствиями. Закон стал значительно строже: предусмотрены штрафы в крупном размере, исправительные работы, арест на срок до 50 суток и даже лишение свободы на срок до 7 лет. При этом значительным ущербом признается сумма от 200 месячных расчетных показателей (МРП), а особо крупным — от 500 МРП.

"Раньше уголовная ответственность в основном грозила соучастникам преступлений, и нужно было доказать их умысел. Теперь все проще: достаточно подтвердить сам факт передачи банковской карты и корыстную цель таких действий. В этом случае избежать ответственности не получится", — пояснили в прокуратуре.

Закон вступил в силу 16 сентября и с этой даты применяется в полном объеме.

"Формат нормы уголовного кодекса, если он ухудшает положение лица, не имеет обратной силы. То есть, если передача банковской карты произошла после 16 сентября, то уже будет применяться новый закон. А если это случилось до этой даты, в последние 4–5 дней до вступления нормы в силу, то он не будет распространяться", — пояснил прокурор управления по надзору за законностью досудебного расследования Нурислам Балтабеков.

Также отмечается, что закон предусматривает возможность освобождения от ответственности для лиц, впервые совершивших подобное нарушение и добровольно заявивших об этом. В случае активного содействия следствию человек может избежать уголовного наказания.