Мужчина пришёл в больницу Сент‑Джеймс в Великобритании столкнулся с террористом, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

Когда 35‑летний Нейтан Ньюби пришел на приём к врачу в больницу Сент‑Джеймс в Лидсе, он не подозревал, что уйдёт оттуда героем и будет награждён медалью Святого Георгия. В течение двух часов Ньюби убеждал «одиночку‑террориста» Мохаммада Фарука отказаться от плана взорвать больницу — и ему это удалось.

«Я ненавижу ходить по больницам, но в тот день провидение привело меня туда не для того, чтобы я поправил здоровье, а по другой причине», — сказал Ньюби в своём первом интервью прессе.

Фарук, который работал в той же больнице, позже был признан виновным в подготовке теракта и приговорён к минимум 37 годам тюрьмы.

Бомба была в скороварке

Ньюби, который в тот момент лечился от грудной инфекции, рассказал, что вышел на улицу с вейпом, чтобы подышать свежим воздухом. Там он заметил Фарука возле родильного отделения, тот выглядел нервным и постоянно оглядывался.

«Казалось, что он не в себе, поэтому я подошёл спросить, все ли у него в порядке, попытаться его приободрить— Он всё время смотрел на сумку, которая лежала примерно в двух метрах от него», — вспоминает Ньюби.

Нейтану каким‑то образом удалось уговорить Фарука открыть сумку и показать, что в ней. Внутри оказалась самодельная бомба в скороварке с 10 кг взрывчатки.

На суде в Шеффилде представители обвинения рассказали, что устройство было примерно вдвое мощнее бомбы, использованной при теракте на Бостонском марафоне в 2013 году, в результате которого погибли три человека и сотни получили ранения.