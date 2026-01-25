Протестующие против иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) возводят баррикады на улицах Миннеаполиса (штат Миннесота), передаёт BAQ.KZ.

Об этом написал в соцсети X журналист телеканала NBC Мэтт Лэвитс.

Он уточнил, что это происходит поблизости от Николетт Авеню и 26-й улицы, а власти покинули этот район.

Отметим, что Миннесота находится в центре внимания администрации США с декабря, когда министерство внутренней безопасности начало операцию по ужесточению иммиграционного контроля. Она привела к аресту сотен людей и сопровождалась столкновениями между правоохранительными органами и протестующими.