В Иране продолжаются масштабные акции протеста, которые охватили 185 городов в 31 провинции страны. Об этом сообщили иранские правозащитники, передает BAQ.KZ.

По их данным, с начала демонстраций погибли 116 человек. Среди жертв — семеро несовершеннолетних в возрасте до 18 лет и четверо медицинских работников, оказывавших помощь раненым участникам протестов.

Также сообщается о гибели 37 военнослужащих и сотрудников сил безопасности, а также одного прокурора.

Что касается задержаний, за последние 14 дней общее число арестованных достигло 2 638 человек. Из них 628 случаев подтверждены документально, еще 2 010 задержаний зафиксированы в ходе массовых рейдов либо в ситуациях, когда личности задержанных установить не удалось.