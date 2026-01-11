Протесты охватили 185 городов Ирана: число погибших достигло 116 человек
Сообщается о гибели 37 военнослужащих.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Иране продолжаются масштабные акции протеста, которые охватили 185 городов в 31 провинции страны. Об этом сообщили иранские правозащитники, передает BAQ.KZ.
По их данным, с начала демонстраций погибли 116 человек. Среди жертв — семеро несовершеннолетних в возрасте до 18 лет и четверо медицинских работников, оказывавших помощь раненым участникам протестов.
Также сообщается о гибели 37 военнослужащих и сотрудников сил безопасности, а также одного прокурора.
Что касается задержаний, за последние 14 дней общее число арестованных достигло 2 638 человек. Из них 628 случаев подтверждены документально, еще 2 010 задержаний зафиксированы в ходе массовых рейдов либо в ситуациях, когда личности задержанных установить не удалось.
Самое читаемое
- "У нас тенге": голкипер Темирлан Анарбеков посмеялся над своей зарплатой
- Жуткое преступление в Экибастузе: мужчина погиб, женщина в больнице
- Раненых слишком много: иранские медики бьют тревогу из-за протестов
- 66 тысяч самозанятых в Казахстане легализовали деятельность
- В Правительстве с участием экспертов обсудили меры борьбы с инфляцией