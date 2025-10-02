В Париже участники масштабной акции протеста против мер жесткой экономии и роста цен ворвались с файерами в автосалон компании Tesla, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщают зарубежные СМИ, около 150 человек собрались у Лионского вокзала за несколько часов до начала основной демонстрации. Примерно два десятка протестующих прорвались внутрь автосалона, скандируя лозунги "Мы ненавидим миллиардеров" и размахивая флагами. Остальные участники акции остались снаружи, где зажигали файеры, заполнившие помещение густым дымом.

Массовые протесты организованы крупнейшими профсоюзами Франции. Их участники требуют от властей разъяснений по поводу бюджетной политики и последствий экономии для граждан. По оценкам профсоюзов, по всей стране может пройти до 250 акций с общим числом участников до 350 тысяч человек.