Протесты против экономии во Франции дошли до Tesla — автосалон захватили активисты
Примерно два десятка протестующих прорвались внутрь автосалона.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Париже участники масштабной акции протеста против мер жесткой экономии и роста цен ворвались с файерами в автосалон компании Tesla, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщают зарубежные СМИ, около 150 человек собрались у Лионского вокзала за несколько часов до начала основной демонстрации. Примерно два десятка протестующих прорвались внутрь автосалона, скандируя лозунги "Мы ненавидим миллиардеров" и размахивая флагами. Остальные участники акции остались снаружи, где зажигали файеры, заполнившие помещение густым дымом.
Массовые протесты организованы крупнейшими профсоюзами Франции. Их участники требуют от властей разъяснений по поводу бюджетной политики и последствий экономии для граждан. По оценкам профсоюзов, по всей стране может пройти до 250 акций с общим числом участников до 350 тысяч человек.
Самое читаемое
- Три дня после снежного "армагеддона": В Костанае ликвидируют последствия непогоды
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Фермеры Жамбылской области на грани краха: депутаты обратились к Бектенову
- В Караганде возвращают земли и расследуют "миллиардные" экологические нарушения
- Смертельный пожар в селе под Алматы: стали известны новые подробности