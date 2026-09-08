Протесты против мигрантов заблокировали дороги в портах Великобритании

Сотни протестующих выступили против нелегальной миграции в районе британских портов Дувр и Портсмут. В выходные участники акций, многие из которых были в масках, перекрывали дороги, пытаясь помешать прибывшим через Ла-Манш мигрантам покинуть порты. Акции привели к многочасовым пробкам, однако серьёзных столкновений не произошло.

Власти Великобритании назвали протестующих «хулиганами». На фоне протестов около 140 мигрантов прибыли в Британию на небольших лодках через Ла-Манш. По данным французских властей, они отправились из устья Сены в Нормандии. Этот маршрут считается более длинным и опасным, чем традиционный путь из района Кале в Дувр.

Британские власти при этом заявляют о снижении нелегальной миграции. В августе число прибывших через Ла-Манш стало самым низким с начала ведения статистики в 2018 году. Вместе с тем нелегальные прибывшие составляют небольшую долю от общего числа людей, ежегодно приезжающих в Великобританию легально — около 800 тысяч человек получают студенческие и рабочие визы.