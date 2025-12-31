В Иране третий день продолжаются массовые протесты, изначально спровоцированные тяжёлой экономической ситуацией. Акции охватили столицу Тегеран и ряд крупных городов, включая Исфахан, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

К демонстрациям присоединились студенты ведущих университетов.

По данным информационных агентств, в ходе протестов уже происходили столкновения с полицией. Для разгона демонстрантов правоохранительные органы применяли слезоточивый газ. Как отмечает агентство DPA, социально-экономические требования всё чаще сменяются политическими лозунгами. Среди них - призывы против верховного лидера страны Али Хаменеи и заявления в поддержку восстановления монархии.

Президент Масуд Пезешкиан 30 декабря заявил о готовности к диалогу с протестующими. По его словам, министру внутренних дел поручено выслушать законные требования граждан, чтобы власти могли ответственно подойти к решению накопившихся проблем.

Экономическим толчком к протестам, по информации агентства AFP, стало резкое ухудшение положения торговцев на главном базаре Тегерана. Владельцы магазинов начали закрывать торговые точки в знак протеста против гиперинфляции и обесценивания национальной валюты, особенно болезненно ударивших по импортёрам.

29 декабря иранский риал обновил антирекорд, упав примерно до 1,4 млн за доллар на свободном рынке. На фоне валютного кризиса в отставку подал глава Центрального банка Ирана Мохаммед Реза Фарзин.

Экономика страны продолжает испытывать давление из-за высокой инфляции и западных санкций, введённых в связи с ядерной программой Тегерана. Ранее президент Пезешкиан пообещал сосредоточиться на борьбе с ростом цен и снижении стоимости жизни для населения.