Протесты во Франции вспыхнули с новой силой: сообщается о 1,6 млн участников

Во Франции прошла новая волна массовых протестов. По данным профсоюзов, 5 ноября в акциях участвовали около 1,6 млн человек, тогда как власти оценили число митингующих примерно в 600 тысяч. Полиция задержала не менее 448 человек, 53 сотрудника правоохранительных органов получили ранения. В Париже десятки тысяч человек собрались на площади Республики и прошли маршем до площади Нации.

По оценке организаторов, в столице протестовали до 350 тысяч человек. В акции также участвовали известные политики, в том числе Жан-Люк Меланшон, Марин Тонделье и Рафаэль Глюксманн. Из-за протестов закрыли Эйфелеву башню и отменили движение ряда региональных поездов. К профсоюзам присоединились организации школьников и студентов, а также участники движения «жёлтых жилетов».

Около трети средних школ прекратили работу, некоторые учебные заведения заблокировали учащиеся. В государственном секторе около 10% работников объявили забастовку. В ряде городов, включая Марсель, Лион, Бордо, Страсбург и Нант, произошли столкновения. По имеющимся данным, зафиксировано 86 поджогов, к которым причастны группы радикалов и ультралевых.

На фоне протестов премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о проведении 9 ноября конференции, на которой планируется обсудить требования участников акций.