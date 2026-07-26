Протесты зумеров привели к отставке министра образования Индии

Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне продолжающихся по всей стране протестов сторонников так называемой «Народной партии тараканов» (Cockroach Janata Party, CJP). Движение CJP возникло в мае этого года после резонансного высказывания главы Верховного суда Индии, который назвал безработную молодежь «тараканами».

Изначально это была сатирическая кампания в интернете, однако вскоре она превратилась в массовое протестное движение, объединившее преимущественно представителей поколения Z, недовольных высоким уровнем безработицы и проблемами в системе образования. Одним из главных требований протестующих стала отставка министра образования. Поводом стало решение властей отменить национальный вступительный экзамен в медицинские вузы после утечки экзаменационных материалов.

Отмена испытания затронула миллионы абитуриентов по всей стране и вызвала волну возмущения. Напряженность усилилась после столкновений демонстрантов с полицией. По данным местных СМИ, 20 июля в Нью-Дели силовики применили против участников акции слезоточивый газ и дубинки. В результате беспорядков пострадали 60 протестующих и 118 полицейских.

Отставка Дхармендры Прадхана стала первым заметным шагом властей навстречу протестующим, однако участники движения продолжают требовать реформ в сфере образования и решения проблемы молодежной безработицы.