Увеличение губ обернулось воспалением и судебным разбирательством для казахстанки
Бьюти-процедура с последствиями.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мангистауской области зафиксирован случай, когда небрежность косметолога обернулась для клиентки не только осложнениями, но и официальным разбирательством, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минторговли и интеграции.
Жительница Актау прошла процедуру увеличения губ филлерами в одном из городских салонов, заранее предупредив мастера, что находится в периоде грудного вскармливания. Это — прямое медицинское противопоказание, о котором специалист был проинформирован до начала процедуры.
Несмотря на предупреждение, косметолог всё же провёл инъекции. Последствия не заставили себя ждать: женщина столкнулась с воспалением, появлением пузырьков, ухудшением общего состояния и выраженным дискомфортом.
Осознав, что её здоровье оказалось под угрозой, пострадавшая обратилась за помощью через платформу E-өтініш. После рассмотрения обращения специалисты территориального департамента торговли и защиты прав потребителей провели проверку. По итогам разбирательства клиентке была возвращена полная сумма — 80 тысяч тенге.
Самое читаемое
- Педагогов Жамбылской области поздравили с Днём учителя и вручили денежные сертификаты
- Военнослужащий КНБ умер от менингококцемии в Алматинской области
- Ущерб на миллионы евро нанесло Наводнение в Болгарии
- Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана
- Закон о статусе педагога: как в Казахстане защищают права учителей