В Мангистауской области зафиксирован случай, когда небрежность косметолога обернулась для клиентки не только осложнениями, но и официальным разбирательством, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минторговли и интеграции.

Жительница Актау прошла процедуру увеличения губ филлерами в одном из городских салонов, заранее предупредив мастера, что находится в периоде грудного вскармливания. Это — прямое медицинское противопоказание, о котором специалист был проинформирован до начала процедуры.

Несмотря на предупреждение, косметолог всё же провёл инъекции. Последствия не заставили себя ждать: женщина столкнулась с воспалением, появлением пузырьков, ухудшением общего состояния и выраженным дискомфортом.

Осознав, что её здоровье оказалось под угрозой, пострадавшая обратилась за помощью через платформу E-өтініш. После рассмотрения обращения специалисты территориального департамента торговли и защиты прав потребителей провели проверку. По итогам разбирательства клиентке была возвращена полная сумма — 80 тысяч тенге.