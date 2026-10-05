«Процентная ставка влияет на инфляцию, но не генерирует ее» - эксперт

Экономист Айдархан Кусаинов разобрал тезис о том, что источником инфляции является процентная ставка, а ее повышение лишь сильнее разгоняет цены.

Поводом стал ролик российского экономиста Виктора Ефимова, который попросил прокомментировать один из подписчиков Кусаинова. Ефимов связывает инфляцию со ссудным процентом и утверждает, что эту зависимость можно доказать математически. Кусаинов с такой трактовкой не согласился.

«Говорить о том, что природой инфляции является процентная ставка, это большая ошибка. Инфляция существовала всегда, в древних обществах, в любой экономической системе и при любом строе. Даже тогда, когда процентных ставок, и тем более базовых процентных ставок, не существовало», - сказал Кусаинов.

Почему цены растут быстрее, чем снижаются

По словам экономиста, инфляция связана с постоянной неравновесностью внутри экономики. Появляются новые технологии и товары, открываются рынки, меняются производство и потребление. Все это отражается на ценах.

«Все человеческое развитие заключается в возникновении неравновесности. Эти внутренние неравновесности стимулируют развитие, придают системе жизнь, развитие и движение», - объяснил он.

Есть и другой фактор. Цены обычно способны быстро подняться, но значительно медленнее возвращаются назад. Кусаинов объясняет это так называемым эффектом храповика.

«Когда цены поднимаются, они могут достаточно быстро подняться, а вниз они спускаются достаточно медленно и очень трудно. Тенденция цен всегда больше односторонняя. Они быстрее растут и медленнее снижаются», - отметил экономист.

Причина, по его словам, частично лежит в поведении продавца.

«Тот, кто устанавливает цены, владелец ресурсов, продавец ресурсов, всегда с трудом идет вниз, потому что это означает его меньший доход. И с большей готовностью идет вверх», - сказал Кусаинов.

По его словам, продавец сильнее сконцентрирован на стоимости товара, поскольку от нее напрямую зависит его доход. Покупатель может отказаться от сделки, поискать дешевле или уйти к другому продавцу.

Работает и психология владения.

«Если вы какой-то товар купили, то расставаться с ним, если это ваше, вы для него всегда назначаете большую цену, чем если вы его еще не купили», - пояснил экономист.

Что изменилось в современной экономике

Инфляция существовала задолго до появления базовых ставок, но скорость изменений сегодня стала значительно выше.

«Это и технологический прорыв, и глобализация, и выравнивание рынков, переносы производства, появление новых технологий. Те самые потрясения и неравновесности, которые возникают в экономике, значительно увеличились в масштабах», - отметил Кусаинов.

Процентная ставка как прямая цена денег появилась значительно позже.

«Когда появились проценты, появилась прямая стоимость денег. Деньги стали товаром, у денег появилась цена. И цена денег в определенной степени влияет на инфляцию», - сказал он.

Кусаинов не отрицает, что процентная ставка влияет на инфляцию. Но, по его мнению, влияние ставки и происхождение самой инфляции нельзя считать одним и тем же.

«Сегодня процентная ставка стала значительным фактором, который управляет ценами. В каком-то смысле она влияет на инфляцию, но она точно ее не генерирует», - подчеркнул он.

Тогда зачем повышают базовую ставку

Кусаинов называет базовую ставку ценой денег. Когда инфляция ускоряется, деньги быстрее теряют покупательную способность, а спрос на товары поддерживает дальнейший рост цен.

«Если у вас разгоняется инфляция, то есть разгоняются цены на огромное количество товаров и услуг, это означает, что у вас деньги обесцениваются. Денег достаточно много, чтобы начать их тратить на товары, и поднимаются цены», - объяснил он.

В такой ситуации центральный банк повышает ставку, чтобы сделать деньги дороже и сократить спрос.

«Центральный банк начинает повышать базовую ставку, чтобы ограничить количество денег. Вы начинаете понимать, что легче не тратить деньги, а хранить их. И вы вытаскиваете деньги из своего потребления. Вы уже не готовы покупать какие-то товары, которые купили бы, если бы стоимость денег была меньше», - сказал Кусаинов.

Обратный механизм работает, когда экономическая активность становится слабой.

«Если в экономике, наоборот, что-то плохо и тяжело, то тогда центральный банк снижает стоимость денег. Деньги в буквальном смысле дешевеют, и у вас начинается движение цен вверх», - пояснил он.

Почему нулевая инфляция тоже не цель

Кусаинов отдельно остановился на том, почему небольшой рост цен сам по себе не означает проблему.

По его мнению, для современной экономики естественны постоянные изменения структуры потребления, товаров, технологий и доходов.

«Два процента это некий психологический баланс, который есть в экономике и характеризует здоровую экономику», - считает эксперт.

Такой уровень, по его словам, позволяет людям видеть рост доходов и благосостояния, но еще не создает сильных дисбалансов.

Устойчивое падение цен, то есть дефляция, тоже может иметь неприятные последствия.

«Для владельца товара и услуги падение цены гораздо более болезненно, чем для покупателя. А в силу того, что экономика зациклена, падение цен это всегда падение доходов населения и падение зарплат», - отметил Кусаинов.

По его словам, при дефляции быстрее ухудшаются потребительские настроения и положение продавцов товаров и услуг.

Главную мысль экономист сводит к тому, что связь между ставкой и инфляцией существует, но она значительно сложнее формулы, при которой достаточно снизить процент, чтобы остановить рост цен.