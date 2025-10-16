Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует деятельность микрофинансовых организаций "Актив Маркет" и "Актив Ломбард", которые, по данным следствия, незаконно выдавали займы и вовлекали граждан в долговую каббалу. Как сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, все незаконно начисленные проценты по займам граждане могут не оплачивать, передаёт BAQ.KZ.

"Эти суммы не подлежат оплате. И через вас можно донести информацию гражданам, что они эти суммы, проценты, которые незаконно им начисляли, могут не платить. Могут обратиться к нам с заявлением в рамках расследования уголовного дела или же в гражданском порядке предъявить соответствующие иски о признании этих договоров недействительными", — заявил Елемесов.

По его словам, деятельность этих структур велась с грубыми нарушениями законодательства. В частности, займы выдавались под высокие проценты, что превышало ограничения, установленные Национальным банком, а в случае с "Актив Маркет" деятельность велась и вовсе без необходимых разрешений.

"У нас по микрофинансовой организации в Алматы тоже был инцидент – более 327 тысяч человек пострадали. Во всех этих микрофинансовых организациях, которые незаконно занимались данной деятельностью, выдавали займы под высокие проценты, нарушая ограничения, предусмотренные Национальным банком. А в случае с “Актив Маркет” — и вовсе без соответствующих разрешений", — отметил представитель АФМ.

Елемесов также пояснил ситуацию с имуществом, которое граждане передавали под проценты в "Актив Маркет".

"Есть лица, которые сдали своё имущество и не платили никаких денег — они могли его потерять, поскольку основная деятельность “Актив Маркет” — это комиссионный магазин. Но те, кто получал деньги взаймы под проценты и сейчас находится в нашем пуле, могут забрать своё имущество. Оно находится у “Актив Маркет” и не изымалось в рамках этого дела. И проценты они могут не платить — вот как раз я про них и говорил", — подчеркнул он.

По данным АФМ, в одном только эпизоде, связанном с незаконной микрофинансовой деятельностью в Алматы, пострадали более 327 тысяч человек. Общий ущерб от подобных схем по стране превысил 400 миллиардов тенге.