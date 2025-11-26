В новом Строительном кодексе, принятом Мажилисом во втором чтении, значительная часть норм посвящена цифровизации строительной отрасли, передаёт BAQ.KZ.

Документ предусматривает создание Единого строительного портала, который будет фиксировать весь цикл возведения объектов - от проектирования до ввода в эксплуатацию. Каждому объекту присвоят уникальный номер - UNO, что позволит отслеживать историю строительства в цифровом формате.

Одним из ключевых элементов цифровой реформы станет единый цифровой реестр лицензиатов. В нём будут собраны данные о всех участниках строительного рынка: опыте работы, квалификации специалистов, материально-технических возможностях и наличии отраслевых экспертов. Ожидается, что реестр позволит провести ревизию всех выданных лицензий и очистить сферу от компаний, не соответствующих требованиям.

Вместе с тем обновляется система аттестации экспертов и инженерно-технических работников. Планируется внедрение сертификации по стандартам Европейского союза с учётом национальных особенностей, что должно повысить профессиональный уровень специалистов отрасли.

Кроме того, Кодекс закрепляет обязательное использование технологий информационного моделирования - BIM, что, по оценке разработчиков, повышает точность проектирования и качество будущих объектов.