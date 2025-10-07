В медицинских учреждениях Казахстана продолжают проводить бесплатные скрининги для раннего выявления заболеваний и факторов риска, передает BAQ.KZ.

Как рассказала директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Астане Гульжан Шайхыбекова, обследования проводятся в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы ОСМС. Пройти скрининг могут не только граждане Казахстана, но и иностранцы, постоянно проживающие на территории страны.

Скрининги направлены на раннее выявление таких заболеваний, как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, а также онкологические патологии — рак молочной железы, шейки матки и колоректальный рак.

Для взрослых обследования проводятся в возрасте от 30 до 70 лет с определенной периодичностью — от одного раза в два года до одного раза в четыре года, в зависимости от вида исследования. Детские скрининги охватывают возрастную категорию от 0 до 18 лет и включают аудиологические, психофизические, офтальмологические и неонатальные обследования.

"Граждане Казахстана обязаны проходить профилактические осмотры и скрининговые исследования. Это позволяет выявить болезни на ранней стадии и начать лечение вовремя", — отметила Шайхыбекова.

Информирование населения проводится через SMS-рассылки, обзвоны, подворовые обходы, а также официальные сайты и соцсети поликлиник. Пройти скрининг можно по месту прикрепления — в своей поликлинике.