Проверить здоровье бесплатно: в Казахстане расширили доступ к скринингам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В медицинских учреждениях Казахстана продолжают проводить бесплатные скрининги для раннего выявления заболеваний и факторов риска, передает BAQ.KZ.
Как рассказала директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Астане Гульжан Шайхыбекова, обследования проводятся в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы ОСМС. Пройти скрининг могут не только граждане Казахстана, но и иностранцы, постоянно проживающие на территории страны.
Скрининги направлены на раннее выявление таких заболеваний, как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, а также онкологические патологии — рак молочной железы, шейки матки и колоректальный рак.
Для взрослых обследования проводятся в возрасте от 30 до 70 лет с определенной периодичностью — от одного раза в два года до одного раза в четыре года, в зависимости от вида исследования. Детские скрининги охватывают возрастную категорию от 0 до 18 лет и включают аудиологические, психофизические, офтальмологические и неонатальные обследования.
"Граждане Казахстана обязаны проходить профилактические осмотры и скрининговые исследования. Это позволяет выявить болезни на ранней стадии и начать лечение вовремя", — отметила Шайхыбекова.
Информирование населения проводится через SMS-рассылки, обзвоны, подворовые обходы, а также официальные сайты и соцсети поликлиник. Пройти скрининг можно по месту прикрепления — в своей поликлинике.
Самое читаемое
- На маршруте "Уральск – Астана" появились новые плацкартные вагоны
- Кызылординских чиновников наказали за незаконные штрафы инвестору
- Обновления в системе ОСМС с 2026 года: что изменится для граждан и мигрантов?
- В Актюбинской области строят завод за 120 млрд тенге
- Путин пригрозил США разрывом отношений из-за поставок ракет Tomahawk Украине