Проверка дома, где погибла фельдшер Улдана Мырзуан, проводилась еще в 2018 году

В суде по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан исследовали документы о проверке многоквартирного дома, проведенной в 2018 году. В акте было зафиксировано нарушение, связанное с наличием подтверждающих документов о проведении плановых осмотров технического состояния конструкций и инженерного оборудования объекта кондоминиума, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об обстоятельствах проверки в суде рассказал свидетель Жаслан Мырзахметов. Он подтвердил, что, согласно представленным документам, проверка действительно была зарегистрирована.

«Я не могу ничего прокомментировать, потому что здесь по документам есть проверка. Значит, она была», – сообщил свидетель.

Какое нарушение выявили при проверке

Во время допроса сторона защиты обратила внимание на седьмой пункт акта. В нем в качестве требования, по которому было выявлено нарушение, указано наличие подтверждающих документов о проведении плановых осмотров технического состояния конструкций и инженерного оборудования объекта кондоминиума.

Степень выявленного нарушения в документе была обозначена как «незначительная».

У Мырзахметова спросили, что именно проверялось и на основании чего была определена такая степень нарушения. Однако спустя восемь лет свидетель не смог вспомнить детали проверки.

«Уважаемый суд, не могу вспомнить, что именно проверял в тот момент», – ответил он.

По словам свидетеля, при подобных проверках могли учитываться визуальный осмотр и документы, подтверждающие состояние инженерных сетей. При этом он пояснил, что данные в акт вносились через соответствующую информационную базу.

Когда у Мырзахметова уточнили, означала ли формулировка в акте, что во время проверки осматривался в том числе фасад здания, однозначного ответа он не дал.

«По данной формулировке, указанной вами, могли ли быть осмотрены фасад здания? Не могу сейчас сказать, уважаемый суд», – прозвучало во время допроса.

Что известно о предписании

Стороны также выясняли, было ли после проверки вынесено предписание. Мырзахметов пояснил, что предписание оформлялось при выявлении нарушений законодательства, однако вспомнить обстоятельства конкретной проверки дома он не смог.

«После проверки предписание выносится не обязательно. Если нарушение не находится, тогда предписание не дается. Было ли предписание после проверки – не могу вспомнить», – сказал свидетель.

Отдельно в суде обсуждалось техническое обследование дома 2017 года. Мырзахметов не смог вспомнить, было ли оно основанием для последующей проверки. По его словам, если по результатам технического обследования состояние дома признавалось удовлетворительным, а мероприятия носили рекомендательный характер, само по себе такое заключение, как правило, не становилось основанием для проверки.

Как следует из представленных в суде документов, проверка проводилась в 2018 году, а в ее акте было зафиксировано нарушение требований, связанных с документами о плановых осмотрах конструкций и инженерного оборудования. При этом свидетель не смог вспомнить, какие конкретно элементы дома тогда осматривались и затрагивала ли проверка непосредственно фасад здания.