Проверка Минобороны дошла до следствия: по нарушениям заведено 37 дел

Проверка охватила свыше 104 объектов оборонного ведомства, по выявленным нарушениям органы уголовного преследования рассматривают 37 дел. Подробности расследований пока держат в тайне.

Промежуточные результаты представила Комиссия по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны, сформированная Главой государства. Информацию опубликовал Совет Безопасности.

Аудит эффективности использования бюджетных средств продолжается.

Комиссия уделяет основное внимание безопасности, надлежащим условиям прохождения воинской службы, качеству продовольственного и вещевого снабжения, оказанию медицинской помощи и сохранности государственного имущества.

По отдельным выявленным фактам нарушений начаты досудебные расследования. Сведения о 37 делах, которые сейчас находятся на рассмотрении органов уголовного преследования, в интересах следствия на данном этапе не разглашаются.

Проверка проводится с соблюдением принципа «Закон и Порядок». Ее цель в выработке системных мер по поддержанию боевой готовности Вооруженных Сил и укреплению воинской дисциплины.

Рекомендации Комиссии учитывают при выполнении Плана военной реформы. Работу Комиссия завершит в ноябре этого года.