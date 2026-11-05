Проверка Минобороны дошла до следствия: по нарушениям заведено 37 дел
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Проверка охватила свыше 104 объектов оборонного ведомства, по выявленным нарушениям органы уголовного преследования рассматривают 37 дел. Подробности расследований пока держат в тайне.
Промежуточные результаты представила Комиссия по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны, сформированная Главой государства. Информацию опубликовал Совет Безопасности.
Аудит эффективности использования бюджетных средств продолжается.
Комиссия уделяет основное внимание безопасности, надлежащим условиям прохождения воинской службы, качеству продовольственного и вещевого снабжения, оказанию медицинской помощи и сохранности государственного имущества.
По отдельным выявленным фактам нарушений начаты досудебные расследования. Сведения о 37 делах, которые сейчас находятся на рассмотрении органов уголовного преследования, в интересах следствия на данном этапе не разглашаются.
Проверка проводится с соблюдением принципа «Закон и Порядок». Ее цель в выработке системных мер по поддержанию боевой готовности Вооруженных Сил и укреплению воинской дисциплины.
Рекомендации Комиссии учитывают при выполнении Плана военной реформы. Работу Комиссия завершит в ноябре этого года.
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