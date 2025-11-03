Почти одновременно США и Иран сделали заявления, способные изменить баланс глобальной безопасности. Впервые за 33 года Дональд Трамп сообщил о подготовке к возобновлению ядерных испытаний, а Масуд Пезешкиан заявил о восстановлении разрушенных ядерных объектов Ирана. Эти шаги поставили под сомнение действие международного моратория и вновь вернули миру угрозу ядерной гонки. Корреспондент BAQ.KZ вместе с экспертами оценил, как заявления Вашингтона и Тегерана могут повлиять на систему глобального сдерживания, международные договорённости и баланс сил между ядерными державами.

США: риторика или пересмотр сдерживания

Казахстанский политолог Алмас Аубекеров отмечает, что в заявлении Дональда Трампа прослеживаются два уровня – демонстрационный и доктринальный. По его словам, слова американского президента о возможном возобновлении ядерных испытаний представляют собой беспрецедентный шаг, который может указывать на пересмотр политики ядерного сдерживания США.

"Впервые за 33 года американский президент фактически распорядился подготовить возобновление ядерных тестов, что означает отход от международного моратория, соблюдаемого со времен окончания холодной войны", - поделился Аубекеров.

При этом Трамп нередко использует жёсткие заявления как инструмент политического давления, поэтому нельзя однозначно предполагать, что США действительно намерены в ближайшее время провести ядерное испытание.

"Это можно расценивать как намерение пересмотреть доктрину сдерживания – продемонстрировать соперникам, что США готовы укреплять свой ядерный потенциал "на равной основе" с другими державами. С другой стороны, подобное заявление может носить скорее тактический, риторический характер. Дональд Трамп не раз использовал жесткую риторику для давления на оппонентов и ведения переговоров, стремясь проецировать силу", - пояснил эксперт.

Главное здесь не сам факт подготовки к испытаниям, а то, что американский президент открыто поднимает эту тему. Тем самым он ставит под сомнение сам принцип действия моратория, и именно это вызывает наибольшую тревогу в политическом обществе.

"Фактически, Трамп своим постом в соцсетях запустил процесс, ставящий под сомнение длительный мораторий. Подобный шаг – будь то всерьез или для проформы – может спровоцировать дестабилизацию и новый виток гонки вооружений", - прогнозирует Алмас Аубекеров.

Почему именно сейчас Вашингтон поднял эту тему? По словам Аубекерова, причины лежат как во внешней, так и во внутренней плоскости. С одной стороны, это затяжной конфликт между Россией и Украиной и желание послать сигнал Китаю. С другой – внутренняя политическая повестка, где демонстрация силы и жёсткая оборонная риторика выгодны Трампу в преддверии выборов.

"Время, выбранное США для разговора о необходимости ядерных испытаний, обусловлено сочетанием внешних и внутренних факторов. Риторика работает на мобилизацию электората и перехват повестки на фоне бюджетного кризиса и шатдауна. Плюс давит военный истеблишмент, продвигающий идею, что одними симуляциями надежность арсенала не подтвердить", - заявил спикер.

По словам Аубекерова, возобновление ядерных испытаний нанесёт серьёзный удар по международным соглашениям о контроле над вооружениями. В первую очередь под угрозой окажется Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который так и не вступил в силу из-за отсутствия ратификации со стороны США. Если Вашингтон откажется от моратория, это фактически похоронит надежды на реализацию договора и подорвёт доверие к существующей системе нераспространения.

"Возобновление испытаний – шаг в прямо противоположном направлении. Фактически, такой шаг способен сорвать глобальный неофициальный запрет на ядерные испытания и дать старт новой гонке ядерных вооружений", - рассказал Алмас Аубекеров.

Таким образом мы видим, что формально испытания ещё не начались, однако сам принцип моратория уже поставлен под сомнение. Для других государств это становится важным политическим сигналом.

Иран: восстановление как политический сигнал

После заявления Дональда Трампа Иран заявил о готовности восстановить разрушенные ударами США и Израиля ядерные объекты и создать их в ещё более совершённом виде. Это также можно рассматривать как публичный сигнал: Тегеран не только владеет ядерными технологиями, но и способен оперативно восстановить свой потенциал. При этом политолог Таира Нигманов утверждает, что отказ от ядерной программы для Ирана невозможен по целому ряду причин.

"Дело в том, что Иран не может существовать без атомной энергетики. У страны есть мирная ядерная программа, включающая атомные электростанции, и она играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности. Несмотря на богатые запасы нефти и газа, Ирану необходим стабильный и независимый источник электроэнергии – и эту роль выполняет атом", - пояснил Нигманов.

Однако именно эта логика и порождает противоречие: Запад и Израиль не доверяют заявлениям о "мирном" характере иранской программы. Тем более что механизм взаимного контроля – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) – был фактически разрушен после выхода из него США во время президентства Дональда Трампа.

"Вашингтон сам разрушил тот механизм, который мог бы сегодня служить аргументом против иранского ускорения. Теперь Тегеран вполне резонно показывает: если вы выходите из договорённостей, мы тоже можем двигаться в своём темпе", - добавил эксперт.

Нигманов отмечает, что подрыв доверия связан не только с политическими заявлениями, но и с техническими несоответствиями, которые фиксирует МАГАТЭ.

"Несмотря на распад СВПД, Иран продолжал сотрудничать с МАГАТЭ и допускать международных инспекторов на свои объекты. Однако в последних отчетах агентства сообщалось о несоответствиях в данных: часть ядерного топлива – несколько сотен килограммов – оказалась без учёта. Это усилило недоверие к Тегерану и вновь обострило напряжённость в регионе", - рассказал Таир Нигманов.

В таком положении любое заявление о восстановлении и усилении ядерных мощностей воспринимается не как энергетический, а как стратегический шаг. Как подчеркнул Нигманов, в этом контексте возникает риск силового ответа.

"Иран – технологически развитая страна, привыкшая к жизни в условиях изоляции и санкций, обладающая собственными научными школами и производственными возможностями. Но против его ядерной программы десятилетиями выступают США и Израиль, и они готовы предпринимать крайне жёсткие меры, чтобы предотвратить появление нового ядерного государства. Если Иран всё же приблизится к созданию оружия, не исключена военная интервенция", - добавил Нигманов.

Таким образом, говорить о начале ядерной войны на Ближнем Востоке пока преждевременно, однако сам факт возможного усиления ядерного фактора способен радикально повысить градус напряжённости и конфликтности в регионе.

Риск гонки уже не теоретический

Предпосылки к новой ядерной гонке уже существуют. Дело не в том, что США и Иран напрямую соревнуются между собой. Их действия становятся частью более масштабной игры, где главные роли принадлежат США, России и Китаю, а рядом выстраиваются региональные участники, реагирующие на каждый шаг крупных держав.

"Исторический баланс сдерживаний держался на ряде ключевых договоров: договоры о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), договоры о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и другие соглашения. Многие из этих режимов сейчас подорваны – какой-то договор уже не действует, срок действия другого (ДСНВ) истекает в феврале 2026 года, то есть остаётся совсем немного времени", - рассказал политолог Таир Нигманов.

Алмас Аубекеров добавил, если США действительно откажутся от соблюдения моратория, другие ядерные державы получат легитимный повод последовать их примеру. Это создаст опасный прецедент и ускорит разрушение системы международного контроля над вооружениями.

"Возобновление взрывов пробудит эффект домино: Россия ответит своим испытанием, Китай тоже не останется в стороне, затем могут подключиться Индия, Пакистан, не говоря уже о Северной Корее. Стратегическая обстановка резко обострится. Даже без прямого военного столкновения растет риск просчетов и инцидентов: например, одно дело – компьютерные учения, и совсем другое – реальные ядерные взрывы, которые легко воспринимаются как провокация. Если каждое государство начнет совершенствовать свои боеголовки и средства доставки, не ограничивая себя, мир погрузится в атмосферу недоверия и страха", - пояснил спикер.

Десятилетиями страны выстраивали нормы поведения – и вот одна из фундаментальных норм (не проводить испытаний) рушится. Это неизбежно вызовет цепочку подозрений: если США нарушили слово, почему другим держать свое? Россия уже поступила зеркально, денонсировав важный договор. Китай, вероятно, не поверит больше никаким заверениям Вашингтона и пойдет своим курсом.

Союзники Америки, особенно те, кто находится под ее "ядерным зонтиком", могут разделиться во мнениях: кто-то поддержит жесткую линию, а кто-то (например, страны Европы или Япония, пережившая ядерную бомбардировку) будет в ужасе от разрушения устоев безопасности. Это осложнит единство НАТО и других альянсов.

"Доверие между ядерными державами тоже скатится практически к нулю – любые действия будут рассматриваться через призму наихудших мотивов. В такой атмосфере переговоры о контроле над вооружениями станут почти невозможны: зачем верить договору, если параллельно ведутся испытания новых вооружений? Кроме того, удар по доверию ощутят и неядерные страны. Многие государства добровольно отказались от возможности создать ядерное оружие, полагаясь на международные гарантии (Казахстан, ЮАР, Украина, а также страны, вошедшие в безъядерные зоны). Если начнется новая гонка, эти гарантии покажутся иллюзорными", - пояснил Аубекеров.

Человечество уже проходило через последствия ядерных испытаний – и цена этих экспериментов оказалась слишком высокой. До подписания Договора о частичном запрещении ядерных испытаний 1963 года взрывы проводились в атмосфере, вызывая глобальные выпадения радионуклидов.

Позднее переход к подземным испытаниям лишь частично снизил уровень загрязнения, но не устранил риски полностью. Были зафиксированы утечки радиоактивных газов, локальные сейсмические эффекты и долговременное загрязнение почв и водоносных горизонтов.

Напомним, в своей истории США провели около 1030 ядерных взрывов, СССР – 715, Франция – 210. Казахстан же стал одним из самых пострадавших регионов – на Семипалатинском полигоне с 1949 по 1989 год было произведено 456 ядерных взрывов, эквивалентных примерно 2,5 тысячам хиросимских зарядов. Это наследие оставило глубокий след в экологии и здоровье людей. В ряде районов до сих пор фиксируется повышенный уровень онкологических заболеваний.

Именно поэтому международное сообщество выступает против любых попыток возобновления испытаний. Возврат к ядерным взрывам означает шаг назад – регресс в сфере экологической безопасности, международного доверия и контроля над вооружениями.