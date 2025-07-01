Проверка начата по факту выкачки воды из Малого Талдыколя
Минводы гарантирует полноту проверки.
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Министерство водных ресурсов и ирригации проводит проверку по факту откачки воды из озера Малый Талдыколь в Астане, сообщил глава ведомства Нуржан Нуржигитов на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.
Бассейновая инспекция уже приступила приступила к проверке.
"Как только она завершится, мы представим официальную информацию. Завершить такую проверку за один-два дня невозможно, так как предстоит провести значительный объём работы. В рамках нового Водного кодекса инспекция наделена функциями надзора и оперативного реагирования. Мы обеспечим полноту проверки и предоставим исчерпывающий ответ", - сказал министр.
В случае выявления нарушений будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, вплоть до уголовной ответственности, заключил министр.
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