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Проверка начата по факту выкачки воды из Малого Талдыколя

Минводы гарантирует полноту проверки.

Сегодня, 12:24
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 12:24
Сегодня, 12:24
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Фото: BAQ.KZ

Министерство водных ресурсов и ирригации проводит проверку по факту откачки воды из озера Малый Талдыколь в Астане, сообщил глава ведомства Нуржан Нуржигитов на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

Бассейновая инспекция уже приступила приступила к проверке.

"Как только она завершится, мы представим официальную информацию. Завершить такую проверку за один-два дня невозможно, так как предстоит провести значительный объём работы. В рамках нового Водного кодекса инспекция наделена функциями надзора и оперативного реагирования. Мы обеспечим полноту проверки и предоставим исчерпывающий ответ", - сказал министр.

В случае выявления нарушений будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, вплоть до уголовной ответственности, заключил министр. 

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