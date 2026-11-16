Проверка по видеосвязи: казахстанским производителям предлагают упростить сертификацию
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Чтобы продавать свою продукцию, казахстанские производители регулярно подтверждают, что она безопасна и соответствует стандартам. Для этого на предприятие приезжает эксперт, осматривает цех и забирает образцы на проверку. Министерство торговли и интеграции предлагает делать это онлайн.
По проекту приказа эксперт сможет оценить производство и отобрать образцы дистанционно, в режиме онлайн-трансляции. Чтобы исключить обман, проверку будут записывать на видео, а место съемки подтверждать геолокацией.
Речь идет о периодической сертификации, то есть о ежегодных плановых проверках продукции, которую предприятие уже выпускает. В первую очередь новшество рассчитано на производителей легкой промышленности.
Для бизнеса это экономия денег и времени. Не придется оплачивать командировки экспертов и останавливать производство на время их визита. В министерстве уверяют, что контроль качества при этом не станет слабее, а результат бизнес почувствует уже на первой ежегодной проверке после вступления приказа в силу.
Поправки подготовили по поручению заместителя Премьер-министра, министра национальной экономики Серика Жумангарина. Он дал его 4 сентября 2026 года на совещании по развитию легкой промышленности.
Пока это только проект. Его вынесли на публичное обсуждение на портале открытых нормативных правовых актов, оставить замечания можно до 30 ноября.
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