Проверка по видеосвязи: казахстанским производителям предлагают упростить сертификацию

Чтобы продавать свою продукцию, казахстанские производители регулярно подтверждают, что она безопасна и соответствует стандартам. Для этого на предприятие приезжает эксперт, осматривает цех и забирает образцы на проверку. Министерство торговли и интеграции предлагает делать это онлайн.

По проекту приказа эксперт сможет оценить производство и отобрать образцы дистанционно, в режиме онлайн-трансляции. Чтобы исключить обман, проверку будут записывать на видео, а место съемки подтверждать геолокацией.

Речь идет о периодической сертификации, то есть о ежегодных плановых проверках продукции, которую предприятие уже выпускает. В первую очередь новшество рассчитано на производителей легкой промышленности.

Для бизнеса это экономия денег и времени. Не придется оплачивать командировки экспертов и останавливать производство на время их визита. В министерстве уверяют, что контроль качества при этом не станет слабее, а результат бизнес почувствует уже на первой ежегодной проверке после вступления приказа в силу.

Поправки подготовили по поручению заместителя Премьер-министра, министра национальной экономики Серика Жумангарина. Он дал его 4 сентября 2026 года на совещании по развитию легкой промышленности.

Пока это только проект. Его вынесли на публичное обсуждение на портале открытых нормативных правовых актов, оставить замечания можно до 30 ноября.