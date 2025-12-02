В Павлодаре пенсионерка чудом избежала крупного мошенничества после того, как получила звонок от лжесотрудников "энергоцентра", передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД.

Не подозревая подвоха, женщина поверила рассказу о проверке счетчиков и перешла по присланным ссылкам, после чего попыталась передать злоумышленникам 24 млн тенге.

Мошенники уверяли, что проводят опломбировку счетчика, и попросили продиктовать код из сервиса "1414", якобы необходимый для технической работы. Вместе с кодом женщина сообщила, что имеет крупный депозит, что позволило преступникам продолжить схему.

Спустя некоторое время пенсионерке позвонили уже "из банка" и сообщили, что неизвестные пытаются завладеть ее деньгами. Для "защиты" средств женщину убедили перевести их на так называемый безопасный счет. Ей также сообщили о приезде курьера, которому необходимо передать деньги. Не сомневаясь, пенсионерка сняла со счета 24 млн тенге, заплатила 800 тысяч тенге комиссий и вернулась домой, ожидая дальнейших указаний.

Ситуация изменилась лишь тогда, когда она зашла к подруге. Та сразу заподозрила неладное и связалась со своим участковым инспектором. Благодаря оперативной реакции полиции удалось предотвратить передачу денег и вернуть пенсионерке всю сумму.

По словам Асхата Абетжанова, начальника управления по противодействию киберпреступности, начато досудебное расследование, установлены номера телефонов злоумышленников, ведется их розыск. Сама потерпевшая признается, что происходящее казалось ей "как во сне", и выражает благодарность подруге и полицейским за спасение ее накоплений.

Правоохранительные органы вновь напоминают: ни один государственный орган или банк не забирает деньги "на сохранность" и не присылает курьеров. Любой подобный звонок — это мошенничество.