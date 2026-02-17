Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по области Абай выявил неисполнение утверждённых тарифных смет у ГКП «Семей Водоканал» на сумму почти 479 млн тенге по итогам анализа отчёта, передает BAQ.KZ.

Проверка показала, что по услуге подачи воды неисполнение тарифной сметы составило 375,2 млн тенге, по услуге отвода сточных вод — 103,7 млн тенге. Общий объём выявленных нарушений достиг 478,9 млн тенге с учётом базовой ставки Национальный банк Республики Казахстан.

В целях защиты прав потребителей и возврата средств через механизм тарифного регулирования приказами Департамента от 11 февраля 2026 года №7-ОД и №8-ОД утверждён временный компенсирующий тариф сроком на один год с вводом в действие с 1 апреля 2026 года.

В результате тариф на услуги по подаче воды по распределительным сетям снижен на 11,78% — с 198,90 тенге до 175,48 тенге за кубометр. Тариф на услуги по отводу сточных вод снижен на 7,08% — со 137,40 тенге до 127,67 тенге за кубометр. Принятые меры обеспечат возврат средств потребителям область Абай.

Кроме того, по данному факту в отношении ГКП «Семей Водоканал» возбуждены два дела об административных правонарушениях по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения на предприятие наложен штраф в размере 13,84 млн тенге.

В связи с добровольной уплатой 50% суммы штрафа в течение семи суток производство по делу осуществлено в сокращённом порядке. Уплаченная сумма перечислена в доход государственного бюджета.