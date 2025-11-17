Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл совещание по вопросам совершенствования системы социальной поддержки населения и нового механизма финансирования частных школ в рамках подушевого финансирования, передает BAQ.KZ.

Цифровизация соцподдержки

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова представила результаты внедрения Единой цифровой платформы (ЕЦП). На сегодня в системе оцифрованы более 9 тыс. организаций в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта, охвачено более 4,5 млн человек.

Цифровизация позволила выявить "серые схемы": около 40 тыс. лиц имеют пенсионные отчисления без официальных трудовых договоров, фиксируются случаи, когда работники числятся в одной школе, а перечисления идут в другой регион. Кроме того, в 9,6 тыс. школ выявлены 75 должностей, не включённых в Реестр, создаваемые руководителями самостоятельно.

Платформа позволит прогнозировать социальные обязательства и видеть полную картину социальной защищённости граждан. По данным МТСЗН, в 2024 году благодаря автоматизации и борьбе с социальным мошенничеством в бюджет возвращено 299 млрд тенге, ожидается, что цифровизация субсидий и рабочих мест оптимизирует ещё 135 млрд тенге за три года.

Контроль за финансированием частных школ

На совещании рассмотрен новый механизм контроля частных школ. Министерство финансов запустило сервис OrtaBilim на платформе e-Qazyna.kz, объединяющий все информационные системы образования и усиливающий контроль за достоверностью данных о контингенте учащихся и разрешительных документах.

В ходе ревизии выявлены серьёзные нарушения: из 745 школ 155 не отражали доходы, около 30% из 427 проверенных не соответствовали целевому назначению, в отдельных учреждениях численность учащихся превышала проектную мощность в 10–12 раз, обнаружены фиктивные преподаватели и случаи двойного финансирования.

Премьер-министр подчеркнул, что система подушевого финансирования будет строго регламентирована с января 2026 года. Цель — исключить нецелевые выплаты и злоупотребления. "Ни один государственный тенге не должен оседать в карманах недобросовестных участников рынка и чиновников", — отметил Бектенов.

По итогам совещания даны поручения министерствам труда, финансов, просвещения и акиматам регионов по дальнейшей цифровизации и наведению порядка в социальной сфере и сфере образования.