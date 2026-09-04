Проверки роддомов в Казахстане продлили до конца сентября
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Корреспондент BAQ.KZ обратился в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, чтобы узнать результаты проверок организаций родовспоможения на соблюдение требований инфекционного контроля. В ведомстве сообщили, что проверки ещё продолжаются и завершить их планируют к концу сентября.
Ранее Министерство здравоохранения поручало проверить 69 организаций родовспоможения страны.
«В рамках особого порядка в организациях родовспоможения продолжаются проверки на предмет соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Завершение проверок планируется к концу сентября текущего года», – сообщили в Комитете.
При этом конкретные данные о выявленных нарушениях и результатах проверок в ведомстве пока не предоставили.
В Комитете пояснили, что при выявлении нарушений организациям выдаются санитарные предписания и принимаются меры оперативного реагирования. Если требования не будут выполнены в установленные сроки, ответственных лиц могут привлечь к административной ответственности.
После проверок пересмотрят стандарты инфекционного контроля
По итогам проверок планируется провести обучение медицинского персонала, в том числе руководителей организаций родовспоможения, по вопросам профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
Кроме того, Минздрав намерен разработать дорожные карты по усилению профилактики инфекций и инфекционного контроля, пересмотреть действующие стандарты и внести изменения в нормативные правовые акты.
Также планируется усилить внутренний мониторинг в организациях родовспоможения, а вопросы их оснащения выносить на областные штабы при акиматах регионов.
Окончательные результаты проверок ожидаются после их завершения в конце сентября.
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