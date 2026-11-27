Проверить качество питания школьников – задача важная, но даже благие намерения не освобождают от соблюдения закона. В области Жетысу прокуроры выявили нарушения при проверках предпринимателей, организующих горячее питание в школах. В итоге семь специалистов получили административные взыскания, еще восемь руководителей отделов образования привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили в прокуратуре области, нарушения выявили в ходе анализа соблюдения прав предпринимателей.

Выяснилось, что межведомственные экспертные группы провели проверки в 34 школах региона. Специалисты изучали наличие договоров и санитарно-эпидемиологических заключений, проверяли состояние пищеблоков, производственных помещений, оборудования и холодильных камер.

Однако сами проверочные мероприятия проводились с нарушением установленного порядка государственного контроля в отношении субъектов предпринимательства.

По акту прокурорского надзора семь специалистов районных и городских отделов образования привлекли к административной ответственности по статье 175 КоАП РК – за нарушение порядка проведения государственного контроля субъектов предпринимательства.

Кроме того, дисциплинарные взыскания получили восемь руководителей районных отделов образования.

В прокуратуре области подчеркнули, что работа по защите прав предпринимателей и предупреждению незаконного вмешательства в их деятельность продолжается.