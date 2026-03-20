В Казахстане проводятся внеплановые проверки стоматологических клиник. Работы ведутся по поручению государственных органов территориальными департаментами Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения, сообщает BAQ.KZ.

Всего в список проверок включены 622 стоматологические клиники. На сегодняшний день проверено 392 из них.

По результатам проверок в 103 клиниках нарушений не выявлено. Вместе с тем установлено, что 174 стоматологических учреждения фактически прекратили свою деятельность. Из них 56 добровольно вернули лицензии на оказание медицинских услуг.

В отдельных случаях приняты оперативные меры: деятельность ряда объектов приостановлена на срок от 30 до 90 дней. Также медицинские работники отстранялись от работы на срок до 30 дней.

В ходе проверок особое внимание уделяется соблюдению стандартов оказания медицинской помощи, выполнению лицензионных требований и наличию квалифицированных специалистов.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что основная цель проверок — защита прав пациентов, обеспечение их безопасности и повышение качества стоматологических услуг.