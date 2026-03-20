Проверки стоматологий: 56 клиник добровольно сдали лицензии
В Казахстане усилили контроль за стоматологическими клиниками
В Казахстане проводятся внеплановые проверки стоматологических клиник. Работы ведутся по поручению государственных органов территориальными департаментами Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения, сообщает BAQ.KZ.
Всего в список проверок включены 622 стоматологические клиники. На сегодняшний день проверено 392 из них.
По результатам проверок в 103 клиниках нарушений не выявлено. Вместе с тем установлено, что 174 стоматологических учреждения фактически прекратили свою деятельность. Из них 56 добровольно вернули лицензии на оказание медицинских услуг.
В отдельных случаях приняты оперативные меры: деятельность ряда объектов приостановлена на срок от 30 до 90 дней. Также медицинские работники отстранялись от работы на срок до 30 дней.
В ходе проверок особое внимание уделяется соблюдению стандартов оказания медицинской помощи, выполнению лицензионных требований и наличию квалифицированных специалистов.
В Министерстве здравоохранения отмечают, что основная цель проверок — защита прав пациентов, обеспечение их безопасности и повышение качества стоматологических услуг.
Самое читаемое
- Один из городов исключили из списка моногородов в Казахстане
- Тегеран объявил о готовности применить новое оружие против США и Израиля
- Опасные вибрации: жители аварийных домов в Астане выступили против стройки
- Казахстан обошёл Францию и Сингапур в мировом рейтинге счастья
- В роддоме Астаны скрывали от матерей положенное по закону