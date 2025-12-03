Проверки в школах СКО обернулись отставкой директора гимназии
В Северо-Казахстанской области по поручению акима региона стартовали проверки качества питания в школьных столовых, передает BAQ.KZ.
Для контроля создана межведомственная комиссия, а в каждой школе работают бракеражные группы с участием родителей. Возглавляют их директора учебных заведений.
По результатам проверок уже приняты первые кадровые меры. Из-за ненадлежащего контроля за организацией школьного питания освобождён от должности директор специализированной казахской школы-гимназии имени Абая.
Также начата процедура расторжения договора с предпринимателем, который оказывал услуги школьного питания в данном учреждении. В ближайшее время будет объявлен новый конкурс для выбора поставщика.
В акимате подчеркнули, что ситуация взята на личный контроль акимом области.
