В Северо-Казахстанской области по поручению акима региона стартовали проверки качества питания в школьных столовых, передает BAQ.KZ.

Для контроля создана межведомственная комиссия, а в каждой школе работают бракеражные группы с участием родителей. Возглавляют их директора учебных заведений.

По результатам проверок уже приняты первые кадровые меры. Из-за ненадлежащего контроля за организацией школьного питания освобождён от должности директор специализированной казахской школы-гимназии имени Абая.

Также начата процедура расторжения договора с предпринимателем, который оказывал услуги школьного питания в данном учреждении. В ближайшее время будет объявлен новый конкурс для выбора поставщика.

В акимате подчеркнули, что ситуация взята на личный контроль акимом области.