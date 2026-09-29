Проверку домашних заданий в Казахстане хотят частично передать ИИ

В Казахстане искусственный интеллект хотят задействовать в повседневной работе учителей, в том числе при проверке домашних заданий. Параллельно для педагогов, студентов и школьников готовят доступ к ChatGPT, передает BAQ.KZ.

Об этом на брифинге в рамках C5+1 SI Conference в Астане сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев.

По его словам, Казахстан вместе с OpenAI реализует проект по внедрению искусственного интеллекта в образование.

В рамках визита Президента США было подписано соглашение о предоставлении 165 тысяч лицензий ChatGPT для учителей, студентов и школьников. Сейчас соответствующие соглашения уже оформляются со школами.

«Как вы знаете, все мы пользуемся ChatGPT. В рамках визита Президента США было подписано соглашение о предоставлении 165 тысяч лицензий для учителей, студентов и школьников. Сейчас уже заключаются соответствующие соглашения со школами», - сказал Бахтияр Мухаметкалиев.

ИИ хотят подключить к рутинной работе учителей

По словам вице-министра, одна из задач проекта состоит в том, чтобы сократить объем ручной работы педагогов.

В качестве примера он привел проверку домашних заданий, которая отнимает у учителей много времени.

«Учителя вручную выполняют много работы, в том числе проверяют домашние задания. Искусственный интеллект позволит облегчить этот процесс. Главное, мы запускаем совместные проекты в закрытой сети с безопасным доступом. Это позволит повысить экономическую эффективность», - сказал вице-министр.

Речь идет о запуске проектов в закрытой среде с безопасным доступом.

Детей будут бесплатно обучать ИИ

Бахтияр Мухаметкалиев отдельно остановился на подготовке специалистов и обучении молодежи в сфере искусственного интеллекта.

В Астане создан Международный центр искусственного интеллекта. Там дети в возрасте от 12 до 18 лет могут бесплатно получать углубленные знания.

Для молодежи предусмотрено обучение по направлениям искусственного интеллекта и дизайна.

По словам вице-министра, в Казахстане продолжается работа по развитию системы подготовки и проектов в сфере искусственного интеллекта. Полученный опыт планируют распространить на все регионы страны.