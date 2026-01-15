В Казахстане предлагают пересмотреть действующую систему медицинского освидетельствования водителей на состояние алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения. С соответствующим депутатским запросом выступила сенатор Жанна Асанова совместно с коллегами, указав на чрезмерную централизацию процедуры и связанные с этим процессуальные и коррупционные риски, передает BAQ.KZ.

По словам депутатов, в настоящее время такие освидетельствования фактически проводятся исключительно в государственных медицинских организациях, обладающих лабораторной базой, при том что возможности этой системы объективно ограничены. В качестве примера приводится Алматы, где при населении свыше двух миллионов человек фактически функционируют лишь две государственные лаборатории, принимающие всех лиц с подозрением на состояние опьянения.

"Сложившаяся модель чрезмерно централизована и порождает системные процессуальные и коррупциогенные риски. По сути сложилась монополия на проведение таких исследований, отсутствие альтернативы снижает доверие к выводам экспертизы и создает почву для злоупотреблений", — отметила Жанна Асанова.

Кроме того, депутаты Сената обращают внимание на значительные временные потери, возникающие из-за удалённости и перегруженности лабораторий. В результате граждане часами находятся в уязвимом процессуальном положении, а сотрудники полиции несут несоразмерные затраты времени и ресурсов, что негативно отражается на эффективности правоохранительной системы.

Отдельно в запросе подчёркивается, что структура употребления психоактивных веществ давно вышла за рамки исключительно алкогольного опьянения. На практике всё чаще выявляются синтетические, комбинированные и токсические вещества, обнаружение которых требует более широких лабораторных возможностей.

"Сегодня в стране существует развитая сеть частных лабораторий, оснащённых современным оборудованием и квалифицированными специалистами. Однако этот потенциал практически не используется. При этом расширенное исследование может проводиться за счёт самого лица без дополнительной нагрузки на государственный бюджет, но с одновременным расширением процессуальных гарантий", — подчеркнула депутат.

В этой связи предлагается внедрить модель медицинского освидетельствования с использованием аккредитованных частных лабораторий, включив их в единый реестр наряду с государственными, а также закрепить механизм аккредитации, процессуального признания их заключений и право граждан на выбор лаборатории или проведение повторной проверки.