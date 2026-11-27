Новый смартфон на Android зачастую уже заполнен приложениями, которыми владелец может ни разу не воспользоваться. Некоторые из них можно удалить, освободив память устройства и избавившись от лишних значков на экране. Журналист технологического издания How-To Geek рассказала, от каких приложений Google она отказывается при покупке нового смартфона, передает BAQ.KZ.

Google Meet

Приложение предназначено для видеозвонков и онлайн-конференций. Если вы предпочитаете общаться через WhatsApp, Telegram или другие сервисы и не пользуетесь Google Meet для работы, держать его на смартфоне необязательно.

Google TV

Сервис объединяет фильмы и сериалы с различных стриминговых платформ. Однако если пользователь смотрит контент непосредственно в приложениях онлайн-кинотеатров, необходимости в Google TV практически нет.

Gboard

Фирменная клавиатура Google не устроила журналистку из-за некорректной работы автоматического исправления текста. Вместо нее она предпочла встроенную клавиатуру Samsung, которая предлагает широкие возможности настройки.

Однако перед удалением Gboard стоит убедиться, что на смартфоне установлена и активирована другая клавиатура.

Google One

Приложение позволяет управлять облачным хранилищем Google. При этом проверить объем свободного пространства можно через сайт сервиса, а настроить резервное копирование – непосредственно в настройках Android.

Удаление приложения не приведет к отмене подписки или потере сохраненных в облаке данных.

Google Home

Приложение предназначено для управления устройствами умного дома – от колонок до систем освещения. Если у пользователя нет совместимой техники, сервис ему вряд ли пригодится.

Как еще освободить память смартфона

Помимо удаления ненужных приложений, специалисты рекомендуют периодически очищать кеш, удалять старые загрузки, ненужные фотографии и видео, а также перезагружать устройство.

При этом не все предустановленные приложения можно полностью удалить. В некоторых случаях Android позволяет лишь отключить их.

Главное – ориентироваться на собственные потребности, а не удалять программы только потому, что ими не пользуются другие.