Проверяли бизнес без аттестации: 13 проверок отменили в Костанайской области
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Тринадцать проверок бизнеса в Костанайской области признаны недействительными. Их провели должностные лица, не имевшие на это полномочий.
Нарушения нашли при надзоре за работой областного управления государственного архитектурно-строительного контроля.
Закон об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности требует, чтобы государственные строительные инспекторы были аттестованы. Без аттестации права проводить контроль и надзор у них нет.
Проверки же провели должностные лица, аттестацию не прошедшие.
По итогам этих проверок предпринимателям выносили предписания и применяли меры административного воздействия.
После акта прокурорского надзора нарушения устранили. Все 13 проверок и вынесенные по ним предписания признаны недействительными и отменены, производства по делам об административных правонарушениях прекращены.
Права 13 субъектов предпринимательства восстановлены.
В надзорном ведомстве сообщили, что работа по защите прав инвесторов и предпринимателей продолжается.
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