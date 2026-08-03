Тринадцать проверок бизнеса в Костанайской области признаны недействительными. Их провели должностные лица, не имевшие на это полномочий.

Нарушения нашли при надзоре за работой областного управления государственного архитектурно-строительного контроля.

Закон об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности требует, чтобы государственные строительные инспекторы были аттестованы. Без аттестации права проводить контроль и надзор у них нет.

Проверки же провели должностные лица, аттестацию не прошедшие.

По итогам этих проверок предпринимателям выносили предписания и применяли меры административного воздействия.

После акта прокурорского надзора нарушения устранили. Все 13 проверок и вынесенные по ним предписания признаны недействительными и отменены, производства по делам об административных правонарушениях прекращены.

Права 13 субъектов предпринимательства восстановлены.

В надзорном ведомстве сообщили, что работа по защите прав инвесторов и предпринимателей продолжается.