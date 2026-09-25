Прозрачное распределение фонда: специальная комиссия обеспечит равномерное и прозрачное распределение помощи семьям погибших военнослужащих

В Актау прошло заседание Правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель военнослужащих в Мангистауской области, передает BAQ.KZ.

На заседании заслушали руководителей центральных государственных и правоохранительных органов. Они доложили о ходе следственных мероприятий и мерах помощи семьям погибших и пострадавшим военнослужащим.

О результатах первоочередных следственных действий сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов. По его словам, Военно-следственное подразделение МВД ведет досудебное расследование по факту гибели военнослужащих.

«На сегодняшний день в рамках уголовного дела процессуально зафиксирован статус подозреваемых и водворены в изолятор временного содержания города Актау пять должностных лиц: начальник штаба – первый заместитель Главнокомандующего ВМС ВС РК, два командира воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера. Следственные и процессуальные мероприятия продолжаются в полном объеме, проводятся необходимые экспертизы. В ходе следствия будет дана строгая правовая оценка действиям всех причастных лиц и окончательно установлен весь круг подозреваемых», - доложил Санжар Адилов.

Председатель Правительственной комиссии Канат Бозумбаев подчеркнул, что государство берет на себя в полном объеме все обязательства по поддержке семей погибших военнослужащих.

Гарантированные законом выплаты будут произведены без задержек. За каждой семьей закрепят ответственных специалистов для постоянного адресного сопровождения.

Отдельную благодарность выразили членам Қазақстан Халық Кеңесі, депутатам Курултая, политическим партиям, предпринимателям, меценатам и всем неравнодушным гражданам за проявленную солидарность.

Благодаря их инициативе в специальном фонде аккумулированы необходимые средства. В связи с этим сбор объявлен завершенным.

Для прозрачного, адресного и справедливого распределения средств семьям погибших и пострадавшим создана специальная комиссия.

Ее возглавил член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель общественного совета Мангистауской области Бекмурат Жусипов.

Правоохранительным и государственным органам поручили установить строгий контроль за целевым использованием средств.

Ход расследования и процесс оказания всесторонней помощи семьям погибших и пострадавшим находятся на контроле Правительственной комиссии.