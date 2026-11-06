Пруд, кладбище и пастбище оказались в частных руках: в Алматинской области вернули государству 29 гектаров земли

Земля, которой пользовались местные жители, оказалась в частной собственности. Вместе с ней под контроль частного владельца перешла территория с водоемом и гидротехническим сооружением. Вмешательство прокуратуры помогло вернуть участок государству.

Речь идет о земельном участке площадью 29,1 га в Уйгурском районе Алматинской области. В частную собственность его передали еще в 2008 году.

Однако на этой территории находятся не только земли, но и объекты общего значения: пруд, гидротехническое сооружение площадью 0,7 га и кладбище, занимающее еще 0,5 га.

После передачи участка у местных жителей возникли проблемы с выпасом скота и доступом к водным ресурсам. То, чем люди пользовались для повседневных нужд, оказалось ограничено из-за частного статуса земли.

Между тем земельное и водное законодательство не допускает передачи подобных участков в частную собственность третьих лиц.

Прокуратура Алматинской области обратилась в суд с иском о возврате земли государству. Суд поддержал требования надзорного органа и постановил вернуть участок в государственную собственность.

Таким образом, территория, от которой напрямую зависят интересы местных жителей, вновь перешла под контроль государства.