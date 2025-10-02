В Алматы состоялся казахстанско-латвийский бизнес-форум с участием около 50 представителей деловых кругов двух стран. Одним из ключевых итогов встречи стало объявление о запуске прямого авиарейса между Казахстаном и Латвией весной 2026 года, передает BAQ.KZ.

Новый маршрут будет обслуживать авиакомпания SCAT Airlines.

Как отметили участники форума, это решение существенно упростит пассажирские перевозки, укрепит деловые и культурные связи, а также создаст новые возможности для развития туризма и реализации совместных проектов.

Особое внимание стороны уделили вопросам логистики. Казахстан рассматривает Латвию как важного партнёра в транспортно-транзитной сфере, а Латвия, в свою очередь, видит в Казахстан стратегический мост между Азией и Европой. Сегодня латвийские порты Риги, Вентспилса и Лиепаи играют ключевую роль в экспорте казахстанских грузов в страны ЕС.

Кроме того, был отмечен высокий потенциал железнодорожного сотрудничества, что подтверждается ростом грузоперевозок. Участники выразили уверенность, что запуск прямого авиасообщения станет важным этапом в укреплении двусторонних отношений.