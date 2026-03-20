Прямой поезд свяжет Улытау и Мангистаускую область с 1 апреля
Время в пути составит около 29 часов.
Сегодня 2026, 08:09
Сегодня 2026, 08:09Сегодня 2026, 08:09
108Фото: Lada.kz
С 1 апреля 2026 года между Жезказганом и Мангистауской областью начнёт курсировать прямой пассажирский поезд, сообщили в акимате Улытау, передает BAQ.KZ.
Новый маршрут организован за счёт продления существующего направления Караганда – Жезказган до станции «Мангистау». Это позволит жителям и гостям региона путешествовать без пересадок.
Запуск поезда направлен на развитие туризма, а также укрепление деловых и трудовых связей между регионами, - отметили в акимате.
Время в пути составит около 29 часов, а поезд будет курсировать два раза в неделю. Билеты на новый маршрут уже поступили в продажу.
Самое читаемое
- Один из городов исключили из списка моногородов в Казахстане
- 12 нелегальных мигрантов работали на стройке в Алматинской области
- Тегеран объявил о готовности применить новое оружие против США и Израиля
- Движение ограничили на участке автодороги «Астана-Караганда-Алматы»
- Актюбинец устроил наркосклад в съемной квартире