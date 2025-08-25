Казахстан и Япония договорились о запуске прямого авиарейса между Алматы и Токио, передает BAQ.KZ. Полёты планируется начать в марте 2026 года в партнёрстве авиакомпаний Air Astana и Japan Airlines.

Об этом стало известно по итогам переговоров заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу и министра иностранных дел Японии Такеши Иваи, прибывшего в Астану с первым официальным визитом. Собеседники подчеркнули, что прямое авиасообщение даст новый импульс развитию туризма, деловых контактов и логистики между двумя странами.

Также рассматриваются возможности обслуживания транзитных рейсов японских авиакомпаний в аэропортах Казахстана и создания логистических терминалов.