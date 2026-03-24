Прямой рейс Ташкент – Атырау запустят с 29 марта
Рейсы будут выполняться дважды в неделю на самолётах Airbus A320.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 29 марта 2026 года запускается новый международный авиарейс по маршруту Ташкент – Атырау. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Казахстан, передает корреспондент BAQ.KZ.
Полёты будет выполнять авиакомпания Uzbekistan Airways с частотой два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Рейсы планируется осуществлять на воздушных судах типа Airbus A320.
В ведомстве отметили, что работа по расширению географии международных авиамаршрутов и увеличению частоты рейсов ведётся на постоянной основе.
Переговоры и расширение сотрудничества
Открытию нового авиасообщения предшествовали переговоры между авиационными властями Казахстана и Узбекистана, которые состоялись 14 августа 2025 года. По их итогам стороны договорились о дальнейшем расширении правовой базы для выполнения международных рейсов.
Ожидается, что запуск маршрута Ташкент – Атырау будет способствовать укреплению деловых связей, развитию торгово-экономического сотрудничества и увеличению туристического потока между двумя странами.
