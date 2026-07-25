Прямые рейсы из Астаны в крупные города России предложил запустить Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать совместную с Россией программу развития воздушного сообщения между приграничными регионами. С инициативой он выступил на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. По словам главы государства, программа под условным названием «500+» предусматривает поэтапное открытие прямых авиарейсов между Астаной и приграничными российскими городами с населением свыше 500 тысяч человек.

Предлагается разработать совместную Программу развития воздушной доступности приграничных регионов под условным названием "500+". Данная инициатива предусматривает поэтапное открытие прямых авиарейсов между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек, — сказал Токаев.

Президент отметил, что реализация проекта может способствовать росту туристического потока между двумя странами. Он также предложил развивать совместные трансграничные туристические маршруты и активнее взаимодействовать представителям туристической отрасли. По словам Токаева, Россия сейчас занимает первое место по числу иностранных туристов, приезжающих в Казахстан для отдыха и знакомства с достопримечательностями. Далее следуют Китай, Индия и Турция.

Развитие приграничного туризма – это не только экономика. Это инвестиции в укрепление взаимного доверия и формирование единого пространства добрососедства, — подчеркнул глава государства.

Подводя итоги выступления, президент заявил, что основой казахстанско-российских отношений остаются не только контакты на высшем уровне, но и взаимодействие регионов, бизнеса, научного и культурного сообщества, а также связи между гражданами двух стран.

Токаев также сообщил, что прибыл на форум в Омск с представительной казахстанской делегацией, в которую вошли руководители центральных госорганов, главы всех приграничных регионов и представители бизнеса. По его словам, это отражает стремление Казахстана к достижению конкретных договоренностей по ключевым направлениям двустороннего сотрудничества.