Прямые рейсы свяжут Казахстан и Японию: названы даты и цены

Air Astana запускает прямые рейсы из Алматы в Токио. Первый самолет отправится в Японию 30 ноября 2026 года.

Летать между Алматы и Токио планируют два раза в неделю. Рейсы будет принимать международный аэропорт Нарита.

Из Алматы самолеты будут вылетать по понедельникам и четвергам в 21:55. Прибытие в Токио – в 09:25 следующего дня.

Обратно рейсы запланированы на вторник и пятницу. Вылет из Токио – в 10:55, прибытие в Алматы – в 16:20.

Расписание пока должно получить одобрение правительства.

Сколько лететь и сколько стоят билеты

Дорога из Алматы в Токио займет 7 часов 30 минут. Обратный перелет будет дольше – 9 часов 25 минут.

Минимальная стоимость билета туда и обратно в эконом-классе начинается от 350 552 тенге с учетом сборов. В бизнес-классе – от 1 398 918 тенге.

Рейсы будут выполнять на Airbus A321LR с бизнес- и эконом-классом.

«Запуск прямого авиасообщения с Японией является одним из ключевых приоритетов и способствует реализации нашей цели — укреплению лидерства Казахстана в качестве транспортного узла Центральной Азии и Кавказа. Токио, ставший нашим 22-м новым маршрутом в 2026 году, является одним из ведущих мировых центров бизнеса и туризма, и новое авиасообщение, которое будет осуществляться на самолетах Airbus A321LR, придаст значительный импульс развитию торговых, экономических и культурных связей между Казахстаном и Японией», – заявил главный исполнительный директор группы компаний Air Astana Ибрахим Жанлыел.

Рейсы также будут выполняться в режиме код-шеринга с Japan Airlines.

Казахстанцам для поездки в Японию потребуется виза. Граждане Японии могут находиться в Казахстане без визы до 30 дней.