Прямые рейсы в США: какие проверки еще предстоит пройти Казахстану

Перед запуском прямых рейсов из Казахстана в США американские специалисты проверят программу авиационной безопасности Air Astana, систему передачи данных о пассажирах и аэропорт, из которого планируются полеты. Эти процедуры необходимы для открытия прямого авиасообщения между двумя странами.

Требования обсудили в Астане во время встречи представителей Авиационной администрации Казахстана с делегацией Администрации транспортной безопасности США (TSA), которую возглавил исполнительный директор по вопросам авиации и международной политики Эрик Ятар.

Что будут проверять американцы

Представители США разъяснили, какие процедуры необходимо пройти казахстанской авиакомпании перед началом полетов.

В частности, предстоит:

Рассмотреть программу авиационной безопасности Air Astana.

Проверить совместимость систем передачи пассажирских данных с американской программой Secure Flight, предназначенной для проверки пассажиров перед полетом.

Провести оценку авиационной безопасности аэропорта, из которого будут выполняться рейсы.

Согласовать необходимые процедуры с Министерством транспорта США и Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

Стороны обсудили и результаты ранее проведенного предварительного обследования аэропорта. Отдельное внимание уделили выполнению рекомендаций американских специалистов и подготовке к следующей оценке.

На каком этапе запуск рейсов

Казахстан уже прошел один из этапов подготовки. С 21 по 25 сентября 2026 года специалисты Федерального управления гражданской авиации США провели оценку государственной системы надзора за безопасностью полетов.

Американские эксперты изучили авиационное законодательство Казахстана и соответствие системы государственного контроля международным требованиям.

По итогам сентябрьской проверки предусматривались заключительные консультации, после которых американская сторона должна принять решение о присвоении Казахстану первой категории авиационной безопасности полетов (Category 1).

Получение этой категории создаст необходимые условия для дальнейшего прохождения разрешительных процедур казахстанскими авиаперевозчиками, но само по себе не означает разрешения на выполнение рейсов.

О чем еще договорились стороны

На встрече в Астане представители Казахстана и США обсудили обмен опытом в сфере авиационной безопасности.

Американская сторона выразила готовность предоставить систематизированный обзор законодательства и нормативных требований США. Более детальные вопросы стороны смогут проработать через региональных представителей и профильные подразделения.

Отдельно рассматривалось сотрудничество в сфере безопасности грузовых авиаперевозок и цепочек поставок.

Встреча прошла во время Недели авиационной безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая проводится в Астане.