Прямые рейсы в США стали ближе: FAA завершила проверку авиационной безопасности Казахстана

Эксперты Федеральной авиационной администрации США завершили оценку системы безопасности полетов в Казахстане. Итоговое решение FAA может стать одним из шагов к открытию прямого авиасообщения между Казахстаном и США, передает BAQ.KZ.

Международная оценка IASA проходила с 21 по 25 сентября. Визит американской команды начался со встречи с вице-министром транспорта Казахстана Талгатом Ластаевым.

Эксперты проверяли, насколько государственная система надзора за безопасностью полетов соответствует стандартам и рекомендуемой практике Международной организации гражданской авиации ICAO.

В центре внимания были авиационное законодательство, подзаконные акты и способность государства контролировать соблюдение требований безопасности полетов.

Проверили и Air Astana

24 сентября специалисты FAA посетили Air Astana в Астане.

Авиакомпания подала заявку на получение экономического разрешения Министерства транспорта США, которое требуется для выполнения полетов в Соединенные Штаты.

В ведомстве отметили, что визит прошел позитивно и оказался полезным для всех участвовавших сторон.

25 сентября состоялся итоговый устный брифинг. На нем эксперты FAA представили предварительные результаты проверки.

По предварительной оценке, по ряду направлений Казахстан показал хорошие результаты. Американские специалисты отдельно отметили проделанную работу и политическую волю в вопросах безопасности полетов.

Что будет дальше

Проверка на этом не заканчивается.

По процедуре IASA следующим этапом FAA направит авиационным властям Казахстана официальное уведомление.

После этого должны пройти финальные консультации, на которых обсудят корректирующие меры.

Только после завершения этих процедур FAA примет решение о присвоении Казахстану статуса Category 1.

Получение Category 1 создаст регуляторные условия, при которых казахстанские авиакомпании смогут проходить необходимые процедуры для открытия прямых рейсов в США.