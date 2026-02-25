Прыжок курса: доллар в Казахстане перевалил за 500 тенге
По итогам торгов на Казахстанская фондовая биржа 25 февраля курс доллара составил 501,26 тенге, поднявшись за сутки сразу на 4,02 тенге, передает BAQ.KZ.
Резкий рост курса отразился и на обменных пунктах. В среднем по стране установлены следующие значения:
-
доллар: покупка — 501–502 тенге, продажа — 503–505 тенге;
-
евро: покупка — 587–591 тенге, продажа — 591–595 тенге;
-
рубль: покупка — 6,43–6,49 тенге, продажа — 6,55–6,57 тенге.
Таким образом, американская валюта вновь преодолела отметку в 500 тенге, усилив давление на национальную валюту и вызвав рост цен в обменниках.
Ранее курс доллара несколько дней держался ниже этого уровня, однако нынешние торги показали резкий разворот динамики.
