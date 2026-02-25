По итогам торгов на Казахстанская фондовая биржа 25 февраля курс доллара составил 501,26 тенге, поднявшись за сутки сразу на 4,02 тенге, передает BAQ.KZ.

Резкий рост курса отразился и на обменных пунктах. В среднем по стране установлены следующие значения:

доллар: покупка — 501–502 тенге, продажа — 503–505 тенге;

евро: покупка — 587–591 тенге, продажа — 591–595 тенге;

рубль: покупка — 6,43–6,49 тенге, продажа — 6,55–6,57 тенге.

Таким образом, американская валюта вновь преодолела отметку в 500 тенге, усилив давление на национальную валюту и вызвав рост цен в обменниках.

Ранее курс доллара несколько дней держался ниже этого уровня, однако нынешние торги показали резкий разворот динамики.