PS5 Pro почти исчезла из продажи в США после показа GTA VI

Показ GTA VI обернулся дефицитом PlayStation 5 Pro в США. Консоль исчезла из крупных сетей, а сторонние продавцы начали выставлять ее по цене до 1300 долларов, передает BAQ.KZ со ссылкой на GamesRadar.

Расширенный показ игры прошел 27 августа. Премьера состоялась на Netflix, о партнерстве с сервисом Rockstar объявила в начале месяца. Подписчики увидели ролик первыми, на YouTube и сайт Rockstar он вышел шестью часами позже.

Спрос на консоль подскочил почти сразу. На момент публикации GamesRadar стандартную PS5 Pro еще можно было купить через PlayStation Direct за 899 долларов, но это оставался единственный крупный магазин с официальной ценой. У Best Buy и Target приставки уже не было.

На Amazon и Walmart консоль предлагали сторонние продавцы примерно по 1299 долларов, это на 400 долларов выше рекомендованной цены. На eBay новые PS5 Pro уходили по цене до 1200 долларов.

Позже дефицит добрался и до PlayStation Direct. К 30 августа консоль закончилась и там, официальной цены в открытой продаже не осталось.

Внимание к PS5 Pro объясняется просто. На старте GTA VI на ПК не выйдет, значит, приставка Sony остается самым мощным устройством, где в игру можно будет играть. Rockstar подтвердила, что GTA VI получит отдельные улучшения для PS5 Pro, но какими они будут, пока не раскрыла.

Сам показ длился 26 минут, и весь игровой процесс демонстрировали на обычной PlayStation 5. Netflix подтвердил, что материал целиком снят с игры, запущенной на базовой консоли.

Владельцам PS5 Pro стоит умерить ожидания по частоте кадров. По словам главы разработки Rockstar North Роба Нельсона, на этапе разработки игра идет на консолях в 30 кадрах в секунду, и это касается всех приставок, включая Pro. Появится ли режим 60 кадров на старте или позже, в студии пока не решили.

Технические аналитики настроены скептично. В Digital Foundry считают, что достичь стабильных 60 кадров на нынешнем поколении консолей может оказаться невозможно, поскольку студия делает ставку на максимальную детализацию картинки при фиксированных 30 кадрах.

Волна дошла и до российского рынка. По данным VGTimes, после показа GTA VI цена PS5 Pro в отдельных магазинах поднялась до 140 тысяч рублей, тогда как в начале лета Pro-версия стоила около 95 тысяч, а Slim обходилась в 49 тысяч.

GTA VI выходит 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.