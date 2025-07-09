Юрист Алия Нурланқызы спровоцировала бурную дискуссию в социальной сети Threads, задав подписчикам прямой вопрос о "главном биче современного Казахстана", передает BAQ.KZ.

"Я начну: коррупция", – написала она.

Пост собрал сотни комментариев и вызвал острые споры. Участники обсуждения предлагали собственные версии, разделившись на несколько лагерей.

Среди самых часто упоминаемых проблем:

коррупция и кумовство;

исламизация и религиозный радикализм;

пещерный национализм;

пренебрежение государственным языком и обесценивание культуры;

низкое качество образования и отсутствие общей идеологии;

женоненавистничество и кризис ценностей в воспитании детей.

Один из комментаторов написал:

"Культура, к сожалению, на нуле. Псевдопатриоты топят за язык, но бросают мусор из машин и харкают на улице. Без элементарного уважения к правилам – никакого развития".

Другие жаловались на отсутствие единства:

"Нами легко манипулировать. Разделяют по языку, религии, взглядам. У нас нет общего казахстанского кода".

Звучали и голоса тех, кто считает, что проблема – не в языке или национальности, а в элементарной воспитанности и уровне сознания общества.

Интересно, что автор ветки предложила также перечислить плюсы Казахстана, назвав среди них уникальную и разнообразную природу: степи, горы, пустыни, леса. Однако этот пост популярности не снискал.