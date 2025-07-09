Псевдопатриоты, харканье и откаты: соцсети выдали диагноз Казахстану
Пользователи Сети обсуждают, что мешает стране развиваться.
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Юрист Алия Нурланқызы спровоцировала бурную дискуссию в социальной сети Threads, задав подписчикам прямой вопрос о "главном биче современного Казахстана", передает BAQ.KZ.
"Я начну: коррупция", – написала она.
Пост собрал сотни комментариев и вызвал острые споры. Участники обсуждения предлагали собственные версии, разделившись на несколько лагерей.
Среди самых часто упоминаемых проблем:
- коррупция и кумовство;
- исламизация и религиозный радикализм;
- пещерный национализм;
- пренебрежение государственным языком и обесценивание культуры;
- низкое качество образования и отсутствие общей идеологии;
- женоненавистничество и кризис ценностей в воспитании детей.
Один из комментаторов написал:
"Культура, к сожалению, на нуле. Псевдопатриоты топят за язык, но бросают мусор из машин и харкают на улице. Без элементарного уважения к правилам – никакого развития".
Другие жаловались на отсутствие единства:
"Нами легко манипулировать. Разделяют по языку, религии, взглядам. У нас нет общего казахстанского кода".
Звучали и голоса тех, кто считает, что проблема – не в языке или национальности, а в элементарной воспитанности и уровне сознания общества.
Интересно, что автор ветки предложила также перечислить плюсы Казахстана, назвав среди них уникальную и разнообразную природу: степи, горы, пустыни, леса. Однако этот пост популярности не снискал.