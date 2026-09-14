PSG Academy откроется в Астане: кого будут принимать на обучение

В Астане готовятся к открытию PSG Academy Kazakhstan – футбольной академии французского клуба Paris Saint-Germain. Проект сейчас находится на этапе организационной и технической подготовки.

Подготовку к запуску обсудили министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов и технический директор международной сети PSG Academy Бенжамен Ури.

Первый центр откроют в Air Arena

Первый учебно-тренировочный центр PSG Academy Kazakhstan разместится в спортивном комплексе Air Arena в Астане. Крытое футбольное поле соответствует требованиям FIFA, поэтому тренировки смогут проходить круглый год.

На первом этапе академия планирует принять около 300 мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 14 лет. Занятия будут проводить по официальной программе PSG Academy с учетом возраста и уровня подготовки детей.

В дальнейшем рассматривается возможность открытия таких центров и в других регионах Казахстана.

Казахстанские тренеры будут работать по методике PSG

Техническое руководство и тренерский состав академии уже сформированы. Казахстанские специалисты будут работать по единой методологии PSG Academy и получать поддержку экспертов французского клуба.

Бенжамен Ури, который работает в системе PSG Academy 17 лет, во время визита в Казахстан провел для тренеров теоретические и практические занятия.

«Имеющаяся спортивная база, квалифицированные специалисты и растущий интерес детей к футболу создают хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления позиций страны в азиатском футболе», – отметил он.

Казахстан стал 24-й страной сети PSG Academy

Казахстан стал 24-й страной, присоединившейся к международной сети PSG Academy.

Академия была создана в 2005 году. Сегодня сеть объединяет более 200 учебно-тренировочных центров, где ежегодно занимаются свыше 50 тысяч юных футболистов.

Точная дата начала работы PSG Academy Kazakhstan, условия приема и порядок регистрации будут объявлены позже.

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