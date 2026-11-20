Казахстан сокращает посевы пшеницы, обновляет сельхозтехнику и делает ставку на переработку зерна. При этом экспорт пшеницы и муки уже достиг исторического максимума. О том, как меняется аграрная отрасль и почему фермеры всё чаще выбирают другие культуры, рассказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передаёт BAQ.KZ.

Почему Казахстан сокращает посевы пшеницы

За последний год площади под пшеницей сократились примерно на 17%. Вместо неё фермеры всё чаще выращивают масличные и бобовые культуры, которые пользуются спросом и могут приносить более высокий доход.

С 2023 года посевные площади этих культур увеличились вдвое.

«С прошлого года посевные площади пшеницы сократились примерно на 17%. Вместо неё выращиваются более прибыльные и востребованные масличные и бобовые культуры. С 2023 года площади под этими культурами увеличились вдвое. Такие изменения помогают расширять рынки сбыта продукции и поддерживать стабильность цен на пшеницу», – сообщил Сапаров.

По словам министра, теперь одна из главных задач – не просто продавать выращенное зерно, а перерабатывать его внутри страны и получать продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Новые предприятия глубокой переработки смогут использовать более 5 млн тонн зерна. При этом стоимость готовой продукции, по оценке Минсельхоза, будет в четыре-пять раз выше стоимости исходного сырья.

Один из примеров – проект компании «Фуфенг» в Жамбылской области. Его появление стало одним из факторов, повлиявших на решение фермеров расширять посевы кукурузы.

В 2026 году урожай кукурузы в Казахстане достиг 1,7 млн тонн.

Экспорт зерна и муки побил рекорд

Несмотря на сокращение посевных площадей пшеницы, Казахстан второй маркетинговый год подряд показывает рекордные результаты по экспорту пшеницы и муки.

В 2024 году за рубеж поставили 15,3 млн тонн этой продукции, а в 2025 году – уже 16 млн тонн.

«За последние два маркетинговых года экспорт пшеницы и муки достиг рекордных показателей. В 2024 году было экспортировано 15,3 млн тонн, а в 2025 году – 16 млн тонн продукции. Это самые высокие показатели за всю историю независимого Казахстана», – отметил министр.

Сегодня казахстанскую сельскохозяйственную продукцию экспортируют в 72 страны.

В 2025 году доходы от аграрного экспорта достигли 3,5 трлн тенге. По словам Сапарова, это также исторический максимум.

В дальнейшем Казахстан намерен увеличивать долю переработанной продукции в структуре экспорта, чтобы зарабатывать не только на продаже сырья.

Более 25 тысяч единиц техники приобрели фермеры

Ещё одно изменение касается сельхозтехники. В 2026 году казахстанские фермеры приобрели более 25 тысяч тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин.

По данным министра, благодаря обновлению техники её износ удалось сократить с 90 до 60%.

Ускорить закупки помогла программа льготного лизинга.

Кроме того, в 2026 году объём льготного кредитования аграриев довели до 1,5 трлн тенге. Финансирование предоставляется под 5% годовых.

В Минсельхозе рассчитывают, что при сохранении нынешних темпов Казахстан сможет достичь необходимого уровня обновления сельхозтехники в течение ближайших пяти-семи лет.

Об этих результатах Айдарбек Сапаров рассказал 20 ноября на III Форуме работников сельского хозяйства в Астане, который проходит с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.