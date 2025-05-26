Каждый третий ребенок Казахстана, так или иначе, сталкивался с буллингом. Речь не столько о физическом насилии, сегодня оно уходит на дальний план, сколько о психологии. С появлением доступного интернета и социальных сетей, от буллеров уже не получается скрыться дома. Поводом для травли может послужить все что угодно: от социального положения, до фотографий. "Травля белой вороны" - новый документальный фильм BAQ.kz, в котором мы пытаемся найти корни этой социальной проблемы. Как государство борется с агрессией среди подростков и какую роль в этом играет образование? Что может сломить неокрепшую психику ребенка? И за как будут наказывать обидчиков? Разбираем в видео.